GROSSETO – Incredibile sconfitta del Circolo Pattinatori Grosseto sulla pista di Lodi. I ragazzi di Massimo Mariotti si sono arresi 5-2 in una partita che ha avuto il suo epilogo a 3 minuti dalla fine: Saavedra non riesce a trasformare il 3-3 e in contropiede il Wasken sI aggiudica la difficile sfida con due micidiali contropiede, che condanno una squadra biancorossa bellissima, che ha interpretato nel migliore dei modi questo impegno terribile, sfiorando davvero il colpaccio. Un vero peccato anche se questa condizione può portare i suoi frutti negli ultimi decisivi cento minuti della stagione regolare, in casa contro il Forte dei Marmi e a Novara, che ieri ha mostrato la sua vivacità pareggiando con il Valdagno.

Il Circolo Pattinatori inizia la sfida al Pala Castellotti senza timori reverenziali, creando due ottime occasioni, con Sillero che si trova a tu per tu con Grimalt, ma viene fermato dal portiere giallorosso, che poco dopo ferma anche il tentativo di Saavedra. Il Lodi, dopo aver sofferto la vivacità dei grossetani, si sblocca e passa in vantaggio dopo sette minuti e mezzo: Najera s’invola sulla sinistra e serve al centro per Faccin, che anticipa la difesa e mette alle spalle di Fongaro. Immediata la reazione del Cp. Al 10’ Saavedra, servito da De Oro, non sfrutta a dovere un contropiede, lisciando la conclusione a rete. Buona anche l’opportunità da De Oro che viene fermato con il corpo da Grimalt. Mariotti schiera a zona la retroguardia della sua squadra e ci vuole un gran tiro dalla sinistra di Antonioni, che s’infila alla destra di Fongaro, per il raddoppio lombardia. Per un fallo di Fernandes su Sillero, Saavedra va sul dischetto a 43 secondi dalla fine e batte Grimalt dopo una serie di finte e controfinte. E’ un 2-1 meritato per Grosseto, dopo una prima frazione molto equilibrata. L’ultima emozione arriva a un secondo dal riposo, con un palo di Compagno.

Nella ripresa, dopo due nitide occasioni lodigiane, Barragan al 4’ è sfortunato: il suo tiro salta Grimalt e va a sbattere sul palo interno. Al 9’ doppia opportunità per il Grosseto, con un tiro di Barragan e la sventola di Saavedra fermata da campione da Fongaro. Il Grosseto in certi momenti è arrembante e il Lodi a stento tiene gli avversari. Il meritato pareggio del Circolo Pattinatori arriva al 15’: De Oro vede l’arrivo di Barragan che brucia un avversario e mette in rete. Al 17’ il Grosseto vicinissimo al vantaggio con un veloce contropiede con il tiro di Sillero che viene fermato sulla linea da Grimalt. Paghi e Fongaro riescono a evitare la rete sulla conclusione di Compagno a sei minuti e mezzo dalla fine. A 6’10 Antonioni lancia Nadini che vince il contrasto con Saavedra e segna il nuovo vantaggio locale. A 3’22 Saavedra cade a terra sul contatto di Antonioni: è il 10° fallo di squadra locale. Capitan Saavedra stavolta non riesce nemmeno ad andare al tiro e sul contrattacco Nadini firma il 4-2 e dopo 16 secondi il Wasken trova il quinto gol su un Grosseto scoperto.

Wasken Lodi-Circolo Pattinatori Grosseto 5-2

WASKEN LODI: Grimalt, Porchera; Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandes, Nadini, Antonioni, Bozzetto, Compagno. All. Pierluigi Bresciani.

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Giusti, Saavedra, De Oro, Paghi, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Fronte di Novara, Molli di Viareggio.

RETI: nel p.t. al 7’27 Faccin, 18’14 Antonioni, 24’17 Saavedra (p.p.); nel s.t. 14’57 Barragan, 18’52 Nadini, 21’52 Nadini, 22’08 Najera.

NOTE: espulso Fernandez al 25’ p.t.