FOLLONICA – È stata inaugurata ieri, sabato 29 marzo, alla Pinacoteca Civica di Follonica la mostra fotografica “Viaggio fotografico tra le vie di Follonica”, firmata da Carlo Tardani. L’esposizione, organizzata dal Comune di Follonica in collaborazione con il circuito Musei di Maremma, sarà visitabile fino al prossimo 4 maggio.

Un archivio visivo della città

L’autore, con una selezione di 80 immagini in bianco e nero, propone un racconto visivo della città attraverso la tecnica della fotografia di strada. Le opere esposte sono accompagnate anche da una proiezione con ulteriori 80 scatti, per un totale di 160 fotografie che documentano momenti di vita quotidiana colti lungo le strade di Follonica tra il 2008 e il 2024.

Tardani ha spiegato che, dopo la nascita della nipote Asia e il raggiungimento dei 70 anni, ha scelto di trasferirsi in un paese dell’Amiata per dedicarsi completamente al ruolo di nonno. Una decisione che lo ha portato a voler salutare simbolicamente la città dove ha vissuto a lungo, organizzando questa mostra come gesto di congedo e riconoscenza verso la comunità follonichese.

Uno sguardo oltre le cartoline

L’autore ha illustrato l’intento del progetto, spiegando che tutte le immagini sono frutto di un lavoro pluriennale mirato a rappresentare aspetti della quotidianità spesso trascurati. Attraverso uno stile essenziale e vagabondo, tipico della street photography, Tardani ha voluto restituire un volto autentico della città, lontano dalle consuete immagini turistiche.

Secondo quanto riferito dall’artista, il percorso fotografico si propone come un itinerario immaginario in cui Follonica si mostra con sincerità, svelando luoghi, dettagli e situazioni che normalmente sfuggono allo sguardo frettoloso, ma che possono rivelarsi significativi per chi li osserva con attenzione.

Informazioni pratiche

La mostra è allestita nei locali della Pinacoteca Civica, in Piazza del Popolo 1/2, e sarà visitabile tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:30, ad eccezione del lunedì, giorno di chiusura. L’ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Pinacoteca Civica ai numeri 0566 59251 o 0566 59243, oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].