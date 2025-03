GROSSETO – Nel giorno del cambio di orario e anche del vescovo, il Grosseto si impone allo Zecchini sulla Fezzanese, con un 2-0 che è anche terzo successo dell’anno solare (foto di Paolo Orlando). Una vittoria che vale la permanenza al quarto posto, con il Siena staccato alle spalle a causa del pari contro il Figline.

Entrambi su palla inattiva i gol dei locali, aggressivi sin dai primi minuti di gioco. Verso la mezz’ora una punizione di Caponi innesca il vantaggio di Marzierli, mentre nella ripresa un calcio piazzato vede una mischia in area dalla quale emerge Riccobono, per il tocco del raddoppio. I liguri spingono, ma non vanno oltre la traversa scheggiata nel finale.

guarda tutte le foto 34



Grosseto, 2-0 sulla Fezzanese

GROSSETO: Raffaelli, Guerrini, Possenti, Bolcano, Macchi, Caponi, Sacchini, Sabelli, Addiego Mobilio, Senigagliesi, Marzierli. A disposizione: Lamprt, Corallini, Chrysovergis, Sabattini, Riccobono, Nunziati, Dierna, Benucci, Di Meglio. All. Consonni.

FEZZANESE: Pucci, Masi, Loffredo, Nicolini, D’Alessandro, Salvetti, Benassi, Beccarelli, Lunghi, Cantatore, Campana. A disposizione: Mozzachiodi, Martera, Stradini, Remedi, Scieuzo, Fiori, Giampieri, Mariotti, Ngom. All. Gatti.

ARBITRO: Losapio di Molfetta; assistenti Cafisi di Nocera Inferiore e Guerra di Nola.

MARCATORI: 28′ Marzierli, 27′ st Riccobono.