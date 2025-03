FOLLONICA – Si è svolta nella mattinata di domenica 30 marzo a Follonica un’iniziativa di pulizia ambientale organizzata dall’associazione Plastic Free Onlus, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Follonica. L’evento ha visto la partecipazione attiva di numerosi volontari, impegnati nella raccolta dei rifiuti lungo il litorale cittadino.

Coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini

Il punto di ritrovo è stato fissato in viale Carducci, all’angolo con via Gorizia, all’ingresso della spiaggia, riconoscibile dalla bandiera blu posizionata per l’occasione. Da lì è partito il gruppo di partecipanti che, muniti di guanti e sacchi, ha operato lungo il tratto di costa con l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero.

Alla giornata hanno preso parte anche il referente provinciale di Grosseto per Plastic Free Onlus, Gianluca Ranaldi, e il presidente della Lega Navale Italiana di Follonica, Fausto Meciani. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di azioni concrete per sensibilizzare la popolazione alla tutela dell’ecosistema.