GROSSETO – La settimana in arrivo nella provincia di Grosseto sarà caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate, con temperature gradevoli durante il giorno e fresche nelle ore notturne. Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi giorno per giorno:​

Lunedì 31 marzo

Giornata all’insegna del sole su tutta la provincia. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 19°C, mentre le minime scenderanno fino a 8°C. Possibili brezze pomeridiane renderanno l’atmosfera piacevolmente ventilata.​

Martedì 1 aprile

Leggero aumento della nuvolosità nel corso della giornata, soprattutto nelle zone interne. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime intorno ai 16°C e minime sui 9°C. Venti moderati renderanno l’aria più fresca, soprattutto nelle ore serali.​

Mercoledì 2 aprile

Alternanza di sole e nuvole, senza precipitazioni significative. Le temperature torneranno a salire leggermente, con massime fino a 19°C e minime intorno ai 9°C. Una giornata ideale per attività all’aperto.​

Giovedì 3 aprile

Cieli sereni e temperature in aumento. Le massime raggiungeranno i 20°C, mentre le minime scenderanno fino a 6°C. I venti saranno deboli, contribuendo a una sensazione di piacevole tepore durante il giorno.​

Venerdì 4 aprile

Continua il bel tempo con sole prevalente. Temperature stabili, con massime intorno ai 20°C e minime sui 7°C. Una giornata perfetta per godersi la primavera in Maremma.​

Sabato 5 aprile

Aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con possibilità di qualche isolato rovescio nel pomeriggio. Le temperature si manterranno sui 20°C per le massime e 7°C per le minime. Meglio tenere a portata di mano un ombrello se si prevedono attività all’aperto.​

Domenica 6 aprile

Ritorno del sole con cieli prevalentemente sereni. Le temperature massime saranno intorno ai 18°C, mentre le minime scenderanno fino a 5°C. Un finale di settimana all’insegna del bel tempo.

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo