GROSSETO – Per la nostra rubrica Maremma com’era vi proponiamo una foto scattata nel 1961 alla scuola elementare di via Mazzini. A inviarcela Marco Ciacci, i cui genitori erano entrambi maestri.

«Tutti gli alunni della scuola con i loro insegnanti sono riuniti nel piazzale della scuola di via Mazzini per la commemorazione del centenario dell’Unità d’Italia; oltre a molti ragazzi si riconoscono i maestri Sanità, Valentini, Bellettini e qualche altro di cui non ricordo il nome».

