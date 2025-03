GROSSETO – Fin dal 1933 con l’ingresso del vescovo Paolo Galeazzi, è invalsa la bella tradizione che il vescovo eletto componga una preghiera in onore della Madonna delle Grazie, compatrona della Città e della Diocesi di Grosseto.

Anche il vescovo Bernardino ha composto una preghiera, stampata in tremila copie in un elegante santino, distribuito a tutti coloro che domenica 30 marzo sono intervenuti alla celebrazione eucaristica per l’inizio del ministero episcopale.

***

Maria Madre della Chiesa

che con il tuo “Sì”

hai accolto il Dio della vita

aiuta i giovani e le famiglie

a seguire il tuo figlio Gesù

e ad accogliere custodire

la vita in tutte le sue stagioni.

Madre della divina grazia,

donaci di vivere in comunione

tra di noi

e di testimoniare l’amore fedele

di Dio

nella semplicità del quotidiano.

Madre della tenerezza

che conosce il cuore di ogni persona,

ottienici per mezzo di Gesù

lo Spirito della verità e dell’amore

e portaci nel cuore del Padre.

Amen

+Bernardino