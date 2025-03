BAGNO DI GAVORRANO – Torna alla vittoria il Follonica Gavorrano, che imbriglia 1-0 il San Donato Tavarnelle in territorio ostile. Primo tempo che comunque si chiude a reti bianche e con poche occasioni, complici anche i primi minuti di studio e le folate di vento a condizionare le giocate.

Il primo tiro verso la porta è di Marino, ma il centrocampista spara alto. Il gioco ristagna nei pressi del cerchio centrale, con le squadre attente più alla fase difensiva che ad attaccare.

Al 21′ due angoli consecutivi per i padroni di casa: nessun problema per i minerari, che allontanano dalla propria area.

Al 27′ San Donato Tavarnelle che crea il primo pericolo: il tiro dal limite dell’area è respinto centralmente da Antonini.

Due minuti dopo ancora una conclusione dalla distanza, sempre da destra, e palla alta di un soffio sopra la traversa.

A inizio ripresa, sul primo corner dei biancorossoblù, mischia in area fiorentina: i minerari protestano per un contatto da rigore, ma per l’arbitro è tutto regolare.

Incursione da sinistra ancora del Follonica Gavorrano e cross basso, al 9′, ma il portiere Tampucci anticipa tutti e blocca.

I ragazzi di Masi controllano meglio il gioco e al 19′ arriva il meritato vantaggio: Tatti lavora il pallone a destra e mette in mezzo, la sfera arriva a Kondaj che in area spara sotto la traversa, nulla da fare per il portiere di casa.

Lo Sicco fiora il raddoppio al 28′: dal vertice sinistro prova il destro a giro e la palla scheggia l’incrocio dei pali.

Il San Donato Tavarnelle si getta in avanti nel finale. All’88’ dai trenta metri il tiro di Carcani che filtra centralmente impegna nella respinta a terra Antonini. Sul proseguimento dell’azione ancora una punizione dal limite dell’area per i padroni di casa: ancora Carcani fa passare la palla sopra la barriera e la sfera va a sbattere nella parte interna della traversa. E’ l’ultima occasione della gara, che si chiude con tre punti importanti per il Follonica Gavorrano.

“Siamo all’ottavo risultato utile consecutivo – ha commentato il mister Marco Masi – significa che siamo in buona salute. È stata una partita sporca su un campo impossibile, credo che sia una vergogna far giocare una squadra su un campo così, anche per l’incolumità di tutti i 22 ragazzi in campo più i subentrati che viene messa a repentaglio. Abbiamo fatto quindi una partita sporca, come doveva essere fatta. La vittoria è più che meritata, è vero che loro hanno preso una traversa su punizione, noi l’abbiamo presa su azione, ma la partita è sempre stata sotto controllo”.

SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Cecchi (31′ st Menga), Bruni, Cellai (22′ st Maffei), Pecchia, Falconi (37′ st Seghi), Calonaci (42′ st Pazzagli), Carcani, Purro, Borgarello, Manfredi (18′ st Gubellini). A disposizione: Leoni, Bianchini, Doratiotto, Cirillo. All. Bonuccelli.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat, Matteucci, Kondaj (33′ st Zona), Marino, Lo Sicco, Masini (28′ st Gianneschi), Bramante (33′ st Pino), Tatti, Arrighini (50′ st Grifoni). A disposizione: Romano, Brunetti, Scartoni, Scartabelli, Giustarini. All. Masi.

ARBITRO: Targhetta di Castelfranco Veneto. Assistenti: Prestini di Pavia, Zanichelli di Legnano.

MARCATORI: 19′ st Kondaj.

NOTE: ammoniti Falconi, Tatti, Carcani, Kondaj.