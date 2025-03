GROSSETO – 81. 82 con Bernardino. Ecco chi sono i vescovi che si sono succeduti alla guida della Diocesi di Grosseto dall’anno del signore 499 in poi. I primi in realtà erano vescovi di Roselle, prima sede diocesana.

Per questo ogni nuovo vescovo fa proprio alla parrocchia di Roselle la prima tappa del suo cammino di avvicinamento a Grosseto.

VESCOVI DI ROSELLE

• Vitelliano (menzionato nel 499)

• Balbino (prima del 591 – dopo il 595)

• Teodoro (menzionato nel 650 circa)

• Valerano (menzionato nel 697 o 699)

• Gaudioso (menzionato nel giugno 715)

• Ruperto (menzionato nell’825 circa)

• Ottone I (prima dell’853 –dopo l’861)

• Radaldo (menzionato nel 967)

• Ottone II (menzionato nel 1000 circa)

• Raniero (menzionato nel 1015)

• Crescenzio (menzionato nel 1037)

• Gerardo (prima del 1049 – dopo il 1059)

• Dodone (prima del 1061 –dopo il 1078)

• Ballolfo (circa 1090)

• Ildebrando (prima del 1101 – dopo il 1107)

• Berardo (menzionato nel 1118)

• Anonimo (menzionato nel 1121)

• Rolando (circa 1133 – 1138. Il 9 agosto la sede vescovile è traslata a Grosseto e Rolando ne viene nominato

vescovo)

VESCOVI DI GROSSETO

1. Rolando (1138 – dopo il 1160)

2. Martino (prima del 1174 – dopo il 1189)

3. Gualfredo (prima del 1187 – dopo il 1189)

4. Azzo I (menzionato nel 1210)

5. Ermanno (circa 1212 – 1 febbraio 1216)

6. Pepo (1216 – ?)

7. Azzo II (20 aprile 1240 -?)

8. Ugo di Ugurgeri (menzionato nel 1262)

9. Azzo III (1265 – 1277)

10.Bartolomeo d’Amelia, Ofm (9 aprile 1278 -?)

11.Offreduccio (13 marzo 1291-circa 1295)

12.Giovanni I (12 ottobre 1296 – circa 1305)

13.Restauro, Ofm (17 febbraio 1306 – 1328)

14.Filippo Benciviene, O.P. (7 novembre 1328 – circa 1330)

15.Angelo da Porta Sola, O.P. (12 febbraio 1330 -22 febbraio 1334)

16.Angelo Cerretani (17 giugno 1334 – febbraio 1349)

17.Benedetto Cerretani (21 ottobre 1349 – 1383 deceduto)

18.Giacomo Tolomei, Ofm Conv. (1384 – 26 gennaio 1390)

19.Angelo Zannotti Malvolti (14 novembre 1390 – ?)

20.Giovanni II (1400 – 1400)

21.Antonio Fei de’ Malavolti (1400 – 1406)

22.Francesco Bellanti (1407 – 1417)

23.Giovanni Pecci (15 dicembre 1417 – 1 marzo 1426)

24.Antonio Casini (12 settembre 1427 – 4 febbraio 1439. Amministratore apostolico)

25.Giulio Cesarini (1439 – 10 novembre 1444. Amministratore apostolico)

26.Memmo Agazzari (30 luglio 1445 – 1452)

27.Giovanni Agazzari (22 settembre 1452 – 1488)

28.Andreuccio Ghinucci (9 marzo 1489 – 1497)

29.Raffaello Petrucci (4 agosto 1497 – 11 dicembre 1522)

30.Ferdinando Ponzetti (22 dicembre 1522 – 25 febbraio 1527. Dimesso)

31.Wolfgang Goler (25 febbraio 1527 – luglio 1527)

32.Marcantonio Campeggi (23 marzo 1528 – 7 maggio 1553)

33.Fabio Mignanelli (17 maggio 1553 – 2 ottobre 1553. Dimesso. Amministratore apostolico)

34.Giacomo Mignanelli (2 ottobre 1553 – 1576)

35.Claudio Borghese (22 agosto 1576 – 1590)

36.Clemente Polito (26 aprile 1591 – 25 ottobre 1606)

37.Giulio Sansedonio (20 novembre 1606 – 1611. Dimesso)

38.Francesco Piccolomini (17 agosto 1611 – maggio 1622)

39.Girolamo Tantucci (11 luglio 1622 – 1637)

40.Ascanio Turamini (2 marzo 1637 – 2 settembre 1647)

41.Giovanni Battista Gori Panellini (1 marzo 1649 – 1662)

42.Giovanni Pellejo, Ofm Conv. (11 febbraio 1664 – 8 luglio 1664)

43.Cesare Ugolini (13 aprile 1665 – dicembre 1699)

44.Sebastiano Perissi (28 maggio 1700 – novembre 1701)

45.Giacomo Falconetti, O.P. (15 gennaio 1703 – 29 aprile 1710)

46.Bernardino Pecci (15 dicembre 1710 – 1 giugno 1736)

47.Antonio Maria Franci (6 maggio 1737 – 10 aprile 1790)

48.Fabrizio Selvi (17 giugno 1793 – 9 giugno 1835. Dimesso)

49.Sede vacante (1835 – 1837)

50.Giovanni Domenico Francesco Mensini (2 ottobre 1837 – 29 aprile 1858)

51.Sede vacante (1858 – 1867)

52.Anselmo Fauli, O. Carm. (22 febbraio 1867 – 30 gennaio 1876)

53.Giovanni Battista Bagalà Blasini (3 aprile 1876 – 1 marzo 1884)

54.Bernardino Caldajoli (1 marzo 1884 succeduto – 27 febbraio 1907)

55.Ulisse Carlo Bascherini (8 luglio 1907 – 8 marzo 1920. Ritirato)

56.Gustavo Matteoni (8 marzo 1920 – 3 marzo 1932 nominato arcivescovo coadiutore di Siena)

57.Paolo Galeazzi (16 settembre 1932 – 10 agosto 1971 per decesso)

58.Primo Gasbarri (16 ottobre 1971 – 22 gennaio 1979. Dimesso)

59.Adelmo Tacconi (23 marzo 1979 – 20 luglio 1991. Ritirato)

60.Angelo Scola (20 luglio 1991 – 14 settembre 1995. Nominato Rettore della Pontificia Università

Lateranense)

61.Giacomo Babini (13 luglio 1996 – 17 novembre 2001. Dimesso. Deceduto il 1 novembre 2021)

62.Franco Agostinelli (17 novembre 2001 – 29 settembre 2012. Nominato vescovo di Prato)

63.Rodolfo Cetoloni, Ofm (28 maggio 2013 – 19 giugno 2021. Dimesso per raggiunti limiti di età)

64.Giovanni Roncari, Ofm Capp. 19 giugno 2021-19 dicembre 2024. Dimesso per raggiunti limiti di età).

Nominato Amministratore Apostolico in data 19.12.2024; il 30 marzo 2025 diviene vescovo emerito

65.Bernardino Giordano, eletto vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello il 19 dicembre 2024;

consacrato Vescovo a Saluzzo il 1 marzo 2025; ingresso in Diocesi il 30 marzo 2025.