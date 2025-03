Foto di repertorio

PORTO SANTO STEFANO – Un uomo di 36 anni è rimasto ferito questa mattina, intorno alle ore 11.20, in seguito a una caduta in bicicletta avvenuta lungo Via Panoramica, a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario (foto di repertorio).

L’intervento di soccorso è stato immediato: sul posto sono arrivati l’automedica proveniente da Orbetello, i vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso 2. Vista la difficoltà di raggiungere il luogo dell’incidente via terra, il ciclista è stato recuperato con verricello dall’equipaggio dell’elicottero e trasportato in codice giallo (codice 2) all’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’uomo ha riportato traumi di media gravità ma era cosciente al momento del recupero. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.