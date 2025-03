GROSSETO – Va alle Under 16 della Pallavolo Grosseto il derby cittadino contro l’Invicta, con un secco 3-0 come risultato finale. Gara come da tradizione particolarmente impegnativa con contendenti agguerrite, dove è stato necessario utilizzare tutta la rosa a disposizione per poter fare risultato pieno.

Il mister della Pallavolo Grosseto Brizzi ha così commentato a fine gara: “È stato un piacere vedere il palazzetto pieno, che non ha intimorito le nostre ragazze ma anzi, penso che il tifo, le trombette e i cori le abbiano addirittura caricate. Davvero brave tutte e ottima anche la prestazione “reattiva” della più piccola, oggi all’esordio in categoria, ovvero la 2011 Bianca Guscelli, che senza paura ha tenuto concretamente le sue rotazioni in seconda linea”.

Le convocate: Lisa Sartorio, Matilde Marini, Giulia Ghita, Aurora Fanteria, Emma Rossi, Giulia Angeli, Sofia Seghetta, Marina Pieraccini, Iris Peotta, Bianca Guscelli, Ginevra Consani e Francesca Macchi.