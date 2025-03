FOLLONICA – Tante candidature per l’assunzione dei dodici agenti stagionali. In totale sono 153 le richieste arrivate al Comune di Follonica. Gli agenti saranno impiegati sia nel controllo del territorio sia nel controllo del traffico.

L’Amministrazione comunale del Golfo aveva infatti pubblicato la procedura per la selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria.

Adesso i tempi per presentare le domande sono scaduti e le richieste arrivate sono 153, tanto che occorrerà una preselezione.

“Il personale stagionale – dice l’assessore Giorgio Poggetti assieme al sindaco Matteo Buoncristiani – verrà impiegato principalmente nei servizi di controllo e sicurezza stradale che richiedono un potenziamento nella stagione estiva, per assicurare l’informazione e la vigilanza nel centro urbano, nonché garantire assistenza nelle principali manifestazioni cittadine. Quest’anno quindi gli agenti stagionali a disposizione sul territorio nel periodo estivo saranno 12, con una migliore organizzazzione dei turni del personale, anche serali”.

La necessità è infatti di dodici agenti stagionali nel complesso, sei con contratto di cinque mesi, maggio-settembre e sei nel periodo più intenso cioè i tre mesi di giugno luglio e agosto.