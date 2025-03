GROSSETO – Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo scatterà ufficialmente il ritorno dell’ora legale. Alle 2 del mattino le lancette dell’orologio dovranno essere spostate avanti di un’ora, segnando così le 3. Un cambiamento che comporterà giornate più lunghe e un’ora in meno di sonno, ma anche un risparmio energetico a livello nazionale.

Il cambio dell’orario

L’ora legale viene introdotta ogni anno nell’ultima domenica di marzo e resta in vigore fino all’ultima domenica di ottobre. Nel 2025, il ritorno all’ora solare è previsto per la notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, quando le lancette dovranno essere riportate indietro di un’ora, dalle 3 alle 2 del mattino.

Il passaggio all’ora legale avverrà automaticamente per tutti i dispositivi elettronici, come smartphone, computer e smartwatch, mentre sarà necessario procedere manualmente per orologi analogici o altri strumenti non connessi a internet.

Risparmio energetico e abitudini quotidiane

Secondo i dati diffusi da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, l’introduzione dell’ora legale consente un risparmio energetico significativo: lo scorso anno si è registrata una riduzione dei consumi elettrici pari a circa 370 milioni di kilowattora, equivalenti al consumo medio annuo di circa 140mila famiglie.

Oltre al risparmio energetico, l’ora legale ha anche effetti sulle abitudini quotidiane: le giornate più lunghe favoriscono attività all’aperto e una maggiore esposizione alla luce solare, con potenziali benefici per il benessere psicofisico.

Ipotesi di abolizione in Europa

Negli ultimi anni, a livello europeo si è discusso più volte della possibilità di eliminare il cambio stagionale dell’ora. Nel 2018 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che proponeva la fine dell’ora legale a partire dal 2021, lasciando ai singoli Stati membri la scelta del fuso orario da adottare. Tuttavia, la decisione definitiva è stata rimandata e ad oggi il cambio d’orario resta in vigore in Italia e nella maggior parte dei Paesi dell’Unione.

Per ora, dunque, anche nel 2025 l’Italia continuerà ad applicare l’ora legale secondo il calendario stabilito. L’ora solare tornerà tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025.