GROSSETO – La terza giornata di ritorno del campionato di serie B di hockey pista, vede l’MD Grosseto impegnato domani, domenica alle 18, sulla pista del Super Glanz Prato. I biancorossi, sul campo del fanalino di coda del girone E, cercheranno di portare a casa tre punti che servono sicuramente per aumentare le speranze di accesso ai playoff promozione.

Rispetto alla gara contro il Forte dei Marmi, persa nella seconda parte della ripresa dopo un ottimo comportamento fino al 3-3, servirà sicuramente più continuità e una maggiore determinazione nei momenti cruciali della gara. Il ritorno in squadra di Marco Bianchi, che sta recuperando piano piano la migliore condizione, potrebbe aiutare il quintetto grossetano a crescere di rendimento e per effettuare un finale di stagione ad altissimo livello. Centrare un posto nella post season sarebbe sicuramente motivo di orgoglio per la società del presidente Stefano Osti. Tornerà domenica a disposizione di mister Marco Zanobi anche Mattia Giabbani, convocato sabato per la trasferta di serie A1 sulla pista di Lodi.