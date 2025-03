GROSSETO – Nove nuovi acquisti, sei Under 20 e tanti grossetani. Si potrebbe sintetizzare così il roster del Big Mat Bsc Grosseto che è stato presentato allo stadio Simone Scarpelli (foto di Noemy Lettieri). “Abbiamo allestito una squadra competitiva – commenta il presidente Antonio Pugliese – e con ampi margini di crescita. I nuovi innesti sono un mix di esperienza e talento che si inseriranno in un gruppo già coeso e ben rodato. Siamo sicuri, inoltre, che il manager Enrico Vecchi riuscirà a trovare il giusto equilibrio per far crescere i componenti più giovani”.

Numerose le conferme. Indosseranno anche quest’anno la maglia del Big Mat Bsc Diego Luciani, Jorge Aloma Herrera, Marco Artitzu, Niccolò Funzione, Tommaso Piccinelli (2005), Andrea Sellaroli, Federico Giordani e Mattia Sireus. A questi si aggiungono i “frutti” del vivaio biancorosso: Michael Attriti (2008), Tommaso Di Pietro (2006), Lorenzo Orlandini (2008), Riccardo Risico (2009) e Christian Severino (2009). “Oltre ai nuovi innesti – dichiara il general manager Roberto Piccioli – abbiamo inserito in un gruppo che gioca ai massimi livelli nazionali tanti atleti provenienti dal nostro settore giovanile. Questi ragazzi, tutti under 20, potranno cominciare a fare esperienza e puntare a diventare i titolari di domani”.

Non sono mancati nuovi arrivi nel mercato biancorosso. Oltre all’esterno Brandon McIlwain che vanta esperienze professionali in AA e AAA con New York Mets, il Bsc Grosseto ha ingaggiato gli italiani Paolino Junior Ambrosino, esterno ex Nettuno e Bbc, e Francesco Ludovisi, ricevitore proveniente dall’Academy Nettuno; tre giocatori antillani di Curacao con passaporto olandese, ovvero Donovan Jones Antonia, ricevitore, seconda base ed esterno di 22 anni, con esperienze professionali in singolo A+ con Cincinnanti Reds e New York Mets, J’rudjeanon Isenia, esterno e lanciatore di 24 anni con esperienza nei Baltimore Orioles nella Dominicana summer league e nel campionato professionale AA Curacao, e Joharvi Rigoberto Martinus, lanciatore di 21 anni che ha giocato nel campionato AA Curacao. Si aggiungono poi Bruno Vincenzo Giacalone Daza, lanciatore mancino di 23 anni, venezuelano con passaporto italiano, che nel 2024 ha militato nel campionato croato; Miguel Eduardo Lopez, ricevitore e terza base francese di 23 anni che ha militato nella nazionale élite e under 23 transalpina; Brailin Rodriguez, lanciatore destro dominicano di 23 anni che è stato sotto contratto con il Milwaukee Brewers in singolo A+ dall’età di 16 anni. Rodriguez arriva in Maremma grazie agli stretti contatti tra Omar Minaya e il general manager Roberto Piccioli. Rilasciato dall’organizzazione dei Milwaukee Brewers, il lanciatore ha disputato tutta la trafila con l’organizzazione raggiungendo il Singolo A avanzato. Gli scout parlano di lui come di un lanciatore dotato di una palla veloce che si aggira sulle 93 miglia. Nell’ultimo anno ha giocato con le casacche di Carolina Mudcats e Wisconsin Timber Rattlers.

Curato anche lo staff tecnico. Affiancheranno il manager Enrico Vecchi, i coach Alberto D’Auria, Alessandro Cipriani, Lino Luciani e Antonio Momi, il pitching coach Emiliano Ginanneschi, il team manager Michelle Mazzilli e il dirigente accompagnatore Marco Terribile.