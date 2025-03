GROSSETO – Senza Davide Liberati, che sconta la seconda delle tre giornate di squalifica, la Gea Basketball Grosseto è di scena domenica pomeriggio alle 18,30 al “Pala Vivaldi” della Virtus Siena, per misurarsi contro l’Adviser Asciano Basket, la seconda forza del girone B di Divisione regionale 1, che da qualche settimana ha il proprio impianto indisponibile. I ragazzi di Marco Santolamazza, comunque, sono reduci da quattro vittorie consecutive che hanno permesso loro di insediarsi nuovamente al quarto posto della classifica. Obiettivo di Furi e compagni è dunque quello di cercare di proseguire questa cavalcata vincente, anche se l’avversario di turno è di quelli veramente tosti: la formazione senese ha in piedi una striscia vincente di addirittura 16 partite e complessivamente ha un record di 21 successi e appena quattro sconfitte. Un match delicatissimo, dunque, per la Gea, che nei momenti di difficoltà sa però trovare la giusta determinazione e concentrazione per mettere a segno l’impresa. L’auspicio è che succeda anche in questa occasione contro un Asciano che è riuscito a superare anche la capolista Basket Certaldo.

Nella gara d’andata in via Austria Grosseto ha vinto il primo quarto ma è rimasto in partita per tutto il match, arrivando, dopo un gran recupero dal -15, fino alla 63-64. Asciano è riuscito comunque a firmare un contro break e a chiudere sul 63-73.

“Sono la squadra più forte del campionato – sottolinea il coach Marco Santolamazza – non hanno tanti punti tra le mani, ma possono contare su una difesa solidissima, che permette loro di vincere anche le gare più difficili. Domenica non ci possiamo permettere di andare dietro alla loro fisicità. Se ci tengono a un punteggio basso hanno più possibilità di successo. L’importante sarà avere un buon approccio in fase difensiva”.

I convocati: Jacopo Biagetti, Lorenzo Scurti, Edoardo Furi, Danilo Ignarra, Alberto Mazzei, Mirko Mari, Tommaso Ense, Max Mezzani, Federico Baccheschi.

La classifica: Virtus Certaldo 44 punti; Asciano 42; Valbisenzio 34; Gea Grosseto, Monteroni, Galli San Giovanni, Poggibonsi 28, Montespertoli, Laurenziana, Ms Synergy S.Giovanni 26; Valdelsa, Sestese, Calenzano 20; Jokers Legnaia 12; Maginot Siena, Union Basket Campi Bisenzio 4.