GROSSETO – Una giornata di confronto con il ministro per la Disabilità. Venerdì 4 aprile Alessandra Locatelli sarà in visita in provincia di Grosseto.

“Questa visita – annuncia il commissario provinciale della Lega Andrea Maule – rappresenta un momento di grande significato per Grosseto e per tutta la nostra comunità, poiché offre l’opportunità di affrontare temi fondamentali legati alla disabilità e di rafforzare il dialogo tra le istituzioni e i cittadini. La giornata inizierà alle 14:30 con un Consiglio comunale aperto presso la sala del Consiglio comunale di Monte Argentario, dove il Ministro avrà l’occasione di ascoltare le istanze e le proposte dei rappresentanti locali. Questo incontro segna un ulteriore e significativo passo importante verso una maggiore inclusione e attenzione alle esigenze delle persone con disabilità”.

“Successivamente, alle 16:30, il ministro Locatelli parteciperà ad un incontro con le associazioni Odv e Aps del territorio, insieme ai ragazzi della scuola superiore Leopoldo II di Lorena, indirizzo per i servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Questo momento di confronto si terrà nella suggestiva Sala Eden, situata al Bastione Garibaldi di Grosseto. Sarà un’opportunità preziosa per discutere le sfide e le opportunità che affrontiamo nel nostro percorso verso una società più inclusiva”.

“La giornata – afferma la Lega – si concluderà con un aperitivo di saluti alle 18:30, organizzato con i volontari della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto e i ragazzi dell’indirizzo Enogastronomia e Accoglienza alberghiera della medesima scuola superiore Leopoldo II di Lorena. Questo momento informale sarà un’occasione per stringere legami e celebrare il lavoro svolto dai volontari e dalle istituzioni locali”.

“L’evento – conclude Maule – è organizzato e coordinato dal Dipartimento Disabilità Toscana della Lega Salvini Premier, grazie all’encomiabile lavoro svolto dalla Responsabile regionale dello stesso dipartimento, la nostra Sara Minozzi. Ci apprestiamo quindi a celebrare, con entusiasmo, questa giornata significativa, che sottolinea l’impegno del governo verso il nostro territorio e le persone che vi abitano”.