GROSSETO – Ventinovesima di campionato per il Grosseto, che ospiterà l’ultima del girone Fezzanese. Due pareggi non esaltanti alle spalle dei biancorossi, ancora una volta obbligati a tornare al risultato pieno e sbloccarsi dal terzetto della quarta piazza, in compagnia di Ghiviborgo e Siena. Numeri non esaltanti ma situazione di crescita per il team ligure, reduce da una sconfitta di misura dopo sette risultati utili consecutivi (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Bisogna avere l’obiettivo di provare a vincere tutte le partite – ha detto miste Consonni alla vigilia del match – poi in questo periodo si incontrano squadre che lottano anche loro per qualcosa di importante, loro in questo caso per salvarsi. Li abbiamo visti all’andata, abbiamo visto come giocano, hanno fatto partite importanti e hanno giocatori di qualità. Ovvio che, se sono ultimi, alcune problematiche le hanno: dovremo essere bravi a cercare di mettere in evidenza le loro difficoltà e non i loro pregi. Gli errori tecnici col Flaminia? Se analizziamo il primo tempo, sarebbe troppo facile contare quindici errori tecnici, che comunque sono errori di un singolo e solo col miglioramento durante la settimana possiamo cercare di rimediare”.

Convocati Addiego Mobilio, Benucci, Bolcano, Caponi, Chrysovergis, Corallini, Di Meglio, Dierna, Gnazale, Grasso, Guerrini, Lampret, Macchi, Marzierli, Nunziati, Piersanti, Possenti, Raffaelli, Riccobono, Sabattini, Sabelli, Sacchini, Sane, Senigagliesi e Shenaj.

Il fischio d’inizio è domani alle 18,30 al Carlo Zecchini. La variazione d’orario è dovuta alla partecipazione di una delegazione di U.S. Grosseto 1912 alla funzione religiosa, prevista per le 16, nella Cattedrale di San Lorenzo per accogliere il Vescovo della Diocesi Bernardino Giordano. L’Us Grosseto ringrazia la Fezzanese per la collaborazione, per aver concesso la possibilità, alla società di riferimento cittadina, di poter rendere omaggio al nuovo Vescovo.

Il programma e gli arbitri della 29esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Fulgens Foligno (Paccagnella, Bologna)

Ghiviborgo-Sangiovannese (Catalani, Ciampino)

Orvietana–Terranuova Traiana (Bonasera, Enna)

Ostia Mare–Sporting Trestina (Bruschi, Ferrara)

Poggibonsi–Flaminia CivitaCastellana (Scarano, Seregno)

San Donato Tavarnelle-Follonica Gavorrano (Targhetta, Castelfranco Veneto)

Seravezza Pozzi-Livorno (Ammannati, Firenze)

Siena–Figline (Decimo, Napoli)

Grosseto-Fezzanese (Losapio, Molfetta)

La classifica:

Livorno 63 punti; Fulgens Foligno 52; Seravezza 49; Ghiviborgo, Grosseto, Siena 44; Poggibonsi, Orvietana 39; Ostiamare 37; Follonica Gavorrano 36; Sam Donato Tavarnelle 34; Aquila Montevarchi 33; Figline, Sangiovannese 32; Sporting Trestina, Terranuova Traiana 30; Flaminia Civitacastellana 27; Fezzanese 22