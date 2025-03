FOLLONICA – Grande soddisfazione in casa Follonica Hockey per i bei risultati ottenuti dal tecnico Franco Polverini con il settore giovanile. “Ebbene sì, come Re Mida trasformava in oro ciò che toccava – ha diramato la società follonichese – così Franco Polverini trasforma piccoli pattinatori in giocatori di hockey. Con il gruppo 2007 ha vinto a livello nazionale tutto quello che poteva, in ogni categoria arricchendo ogni anno la bacheca del Follonica Hockey. Oltre i titoli qualcuno di quei ragazzi milita già in A1 e ciò dimostra la sua capacità di preparare giovani atleti per la massima categoria. Ripreso un nuovo gruppo nella stagione 2023/24 conquista la Coppa Fisr Nazionale Under 11, per la stagione 2024/25 ha ottenuto nuovamente il pass per finali nazionale che si disputeranno a Breganze dal 22 al 25 maggio, dopo aver letteralmente dominato il girone della zona 4 con undici vittorie ed un pareggio”.

“La società si complimenta con i ragazzi dell’Under 11 ed i suoi dirigenti e genitori per il raggiungimento delle qualificazioni alle finali nazionali – ha commentato il presidente Franco Ciullini – Apprezza, come sempre, il bel lavoro svolto da Franco Polverini in questo nuovo percorso. E’ comunque ben felice del lavoro svolto anche dagli altri allenatori Achilli e Bellan con le rispettive squadre e quindi ritiene che il settore giovanile abbia anche quest’anno fatto un bellissimo lavoro, specie per al crescita dei ragazzi”.

La rosa del Follonica Evergreen Under 11: Emma Esposito, Valerio Rosadini, Pietro Favilli, Francesco Cardinali, Francesco Parri, Lorenzo D’Agostino, Samuele Nerozzi, Diego Croci, Samuele Orlandini, Davide Galoppi. All. Franco Polverini.