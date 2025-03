SCARLINO – Il Comune ha avviato un nuovo servizio sperimentale di relazioni con il pubblico e supporto digitale, pensato per rendere i servizi comunali più accessibili e vicini ai cittadini, in particolare a quelli che vivono nelle frazioni di Scarlino Scalo e del Puntone.

“L’iniziativa nasce con un doppio obiettivo – dicono dal Comune -: da un lato offrire un punto di contatto diretto tra cittadino e Comune, dall’altro accompagnare le persone nell’utilizzo dei servizi digitali, sempre più centrali nella gestione delle pratiche quotidiane. Ogni settimana saranno attivi due sportelli di ascolto, dove il personale comunale sarà a disposizione per fornire informazioni sui servizi dell’ente, aiutare nella presentazione di documenti al Protocollo, gestire le richieste di appuntamento con il sindaco, offrire supporto pratico per l’uso dei servizi online. Sarà possibile ricevere assistenza per attivare lo Spid, imparare a usare strumenti come pagoPA per effettuare pagamenti digitali, accedere ai servizi online del Comune (come la prenotazione delle sale per matrimoni, la gestione della Tari, le richieste per la Ztl) e consultare l’Anpr, la banca dati anagrafica nazionale, per ottenere certificati, cambiare residenza o correggere i propri dati”.

Gli sportelli saranno aperti a Scarlino Scalo, all’ex scuola elementare “De Amicis” (viale Matteotti, 14), il mercoledì dalle 11.30 alle 13 e al Puntone, in via delle Scuole (ex farmacia), il giovedì dalle 15.30 alle 17.00.

Questo servizio si affianca a quello dei Punti digitali facili, promosso dalla Regione Toscana e gestito localmente in collaborazione con il Comitato territoriale Arci di Grosseto. Nei punti digitali i cittadini possono ricevere gratuitamente il supporto di un facilitatore digitale, una figura formata per aiutare le persone a sviluppare competenze digitali di base e a utilizzare con maggiore autonomia i servizi pubblici online.

A Scarlino, i Punti digitali sono attivi a Scarlino Scalo, ogni mercoledì dalle 11 alle 12.30, in via Matteotti (ex scuola), al Puntone, ogni giovedì dalle 15.30 alle 17, in via delle Scuole (ex farmacia) e a Scarlino, ogni venerdì dalle 9 alle 12, alla biblioteca comunale.

A Scarlino Scalo e al Puntone, il servizio sarà integrato, in via sperimentale, con la presenza di un operatore comunale, per offrire un supporto ancora più mirato sui servizi digitali del Comune.

«Un progetto che guarda al futuro, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini un accesso semplice, diretto e consapevole ai servizi pubblici, digitali e non solo – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Con questo nuovo servizio sperimentale vogliamo rendere il Comune sempre più vicino ai cittadini, anche a quelli che vivono nelle frazioni La transizione digitale è una grande opportunità, ma solo se tutti hanno gli strumenti per coglierla: per questo abbiamo pensato a un servizio che unisce ascolto, supporto e formazione. L’obiettivo è aiutare concretamente le persone, soprattutto le più fragili o meno abituate alla tecnologia, ad accedere ai servizi pubblici in modo semplice, veloce e consapevole».