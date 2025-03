GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 28 marzo

CAPALBIO

Fino al 30-3-2025 – Weekend di film al Nuovo cinema Tirreno: da “La città proibita” a “Il caso Belle Steiner”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 30-3-2025 – Dal libro di Fulvia Perillo alla camminata a San Guglielmo sino allo sport: il fine settimana a Castiglione

FOLLONICA

28-3-2025 – L’intelligenza artificiale tra sfide morali e sociali: se ne parla alla Sala Tirreno

GROSSETO

28-3-2025 – “Runway Fashion”: in città arriva la sfilata di moda inclusiva

Fino al 30-3-2025 – La personale di Mario Madiai si chiude con le scuole cittadine

Fino al 30-3-2025 – “Casualmente emozionabile”: Mario Madiai in mostra al Polo Le Clarisse

Fino al 6-4-2025 – “Movimenti dell’Anima”: Elisabetta Gennari in mostra alla galleria Eventi

MANCIANO

Fino al 13-4-2025 – Vicinanza, bellezza, speranza: al Polo Aldi la mostra fotografica “In Tema di emozioni. Arte e sostenibilità”

ORBETELLO

28-3-2025 – Io mi racconto: 16 appuntamenti nelle biblioteche della provincia

SCARLINO

28-3-2025 – Io mi racconto: 16 appuntamenti nelle biblioteche della provincia

SORANO

Fino al 30-3-2025 – Dalla fortezza Orsini ai musei: fine settimana alla scoperta di Sorano. Gli orari di apertura

SABATO 29 marzo

CAPALBIO

29-3-2025 – Letture, laboratori e merenda: arriva la “Festa di primavera” per i più piccoli

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

29-3-2025 – Escursione nel Parco di Montioni con l’associazione Trekking biblico

29-3-2025 – “Letteratura a teatro”: alla Fonderia Leopolda l’omaggio a Leopardi, tra vita e poesia

29-3-2025 – Il Follostrello diventa grande: alla Leopolda una serata dedicata al Carnevale e alla musica

Fino al 4-5-2025 – “Viaggio fotografico tra le vie di Follonica”: Carlo Tardani in mostra alla Pinacoteca

GROSSETO

29-3-2025 – Alla scoperta dell’Ombrone con la “Trilogia del fiume”: dall’incontro sulla vegetazione al soft rafting

29-3-2025 – Concerto per chitarra e violino: il duo Benedettelli e Garofoli all’istituto musicale “Giannetti”

29-3-2025 – Giornata per le famiglie alle Clarisse: passeggiata e disegno “en plein air”

Fino al 30-3-2025 – Il Monopoly prende vita ad Aurelia Antica: un weekend di sfide e divertimento

Fino al 6-4-2025 – La natura negli scatti dei fotografi maremmani: sabato l’inaugurazione della mostra

MANCIANO

SORANO

DOMENICA 30 marzo

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

GROSSETO

30-3-2025 – Un’escursione guidata alla scoperta delle piante del Parco della Maremma

30-3-2025 – “La città e altri luoghi”: poesia in musica nel concerto in arrivo alla Chiesa dei Bigi

Fino al 30-3-2025 – Il Monopoly prende vita ad Aurelia Antica: un weekend di sfide e divertimento

MANCIANO

SORANO

