MONTEROTONDO MARITTIMO – Sono aperte le iscrizioni alla XI° edizione del premio letterario “Renato Fucini”, promosso dal Comune di Monterotondo Marittimo, luogo natale dello scrittore, in collaborazione con il dipartimento di filologia e critica dell’Università di Siena e la Proloco di Monterotondo Marittimo.

Scrittore toscano noto con lo pseudonimo di Neri Tanfucio, Renato Fucini esordì come poeta nel 1872 con la pubblicazione dei “Cento sonetti in vernacolo pisano” a cui seguirono “Cinquanta nuovi sonetti”, fino alla scrittura dei popolari racconti “Le veglie di Neri” e “All’aria aperta”, ambientate prevalentemente in Maremma e dedicate ad avvenimenti e personaggi tipici del mondo rurale. Fucini è il simbolo di una delle visioni della Maremma più diffuse e, proprio grazie alla sua opera, famosa in tutta Italia.

Il premio, che rappresenta l’unica competizione in Italia dedicata alla forma letteraria della raccolta di racconti e del sonetto, è stato istituito per valorizzare le due forme letterarie predilette dallo scrittore Renato Fucini ed è divenuto negli anni, un punto di riferimento per autori e case editrici.

“Arrivati alla XI edizione – commenta il sindaco Giacomo Termine – il premio Renato Fucini continua a rappresentare un evento di grande importanza per il nostro comune e per la cultura letteraria italiana. Siamo orgogliosi di ospitare una competizione che non solo celebra un illustre concittadino, ma che ogni anno rappresenta una bella occasione per dare visibilità a scrittori di talento e per promuovere Monterotondo Marittimo.”

Due sono le sezioni del bando:

– Raccolta di racconti edita (per le raccolte pubblicate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2024). Premio in denaro 5mila euro.

– Sonetto inedito. Premio 1000 euro.

La partecipazione è gratuita e la scadenza per l’iscrizione è fissata per il 15 aprile 2025. Le iscrizioni possono essere effettuate online tramite il sito ufficiale del premio al seguente link: https://www.premiorenatofucini.it/moduli-per-partecipare/

La giuria del premio, presieduta dalla professoressa Natascia Tonelli, docente di Letteratura Italiana all’Università degli Studi di Siena, è composta da esperti di grande prestigio, tra cui: Niccolò Scaffai, docente di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Losanna, Paolo di Paolo, scrittore e collaboratore de “La Repubblica” e “L’Espresso”, Giusi Marchetta, scrittrice, Simone Giusti, docente di Didattica della Letteratura Italiana all’Università di Siena.

Nel corso delle edizioni passate, il Premio ha visto la partecipazione e la vittoria di autori di spicco, tra cui Christian Raimo, Letizia Muratori, Lisa Ginzburg, Monica Pareschi, Raffaele La Capria, Eugenio Baroncelli, Francesca Scotti, Elisa Ruotolo, Paolo Cognetti, Marco Lodoli, Valeria Parrella.

Per informazioni e iscrizioni:

Tel. +39 0564 07731

[email protected]

Sito web: www.premiorenatofucini.it