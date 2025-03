GROSSETO – Scattano sabato sera alle 18, al Palasport di via Austria, i playout del campionato di serie C femminile, con la Gea Basketball Grosseto che riceve la visita della Pallacanestro Femminile Viareggio, penultima classificata. Le ragazze di Silvio Andreozzi, che di punti ne hanno messi insieme 18, hanno concluso la regular season con una prestigiosa e bellissima vittoria ai danni della capolista P.F. Montecatini (50-41), affronteranno le versiliesi in una serie al meglio delle tre partite. Sabato prossimo si giocherà gara2 in riva alla Darsena per tornare, in caso di necessità, in Maremma sabato 12 aprile. Il quintetto biancorosso è il logico favorito di questo duello salvezza, avendo vinto entrambi i confronti disputati nei mesi scorsi: con il punteggio di 50-38 di fronte al pubblico amico e per 54-49 a Viareggio dopo la disputa di ben due tempi supplementari. E proprio l’esito di questa seconda sfida crea un po’ di apprensione e in tutto l’entourage grossetano.

Il coach Andreozzi mette in guardia le sue ragazze da possibili cali di tensione che potrebbero rivelarsi fatali contro un avversario che nel corso dell’anno ha cambiato pelle, con alcuni rinforzi che hanno alzato la qualità del gioco bianconero.

Gara1 sarà fondamentale per ottenere anche il giusto vantaggio psicologico nella serie e in questo potrebbe rivestire un ruolo importante il pubblico che sosterrà le biancorosse nel confronto di domani.

Le convocate: Emma Bertaccini, Teresa Vallini, Marta Vannozzi, Matilde Pepi, Clara Nunziatini, Giulia Faragli, Mery Bertaccini, Myriam Perillo, Chiara De Michele, Francesca Benedetti, Martina Borellini (foto di Stefano Venezia).