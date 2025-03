GROSSETO – Il prossimo weekend in Maremma sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con un sabato nuvoloso e una domenica più soleggiata.​

Sabato 29 marzo: nubi e possibili piogge

La giornata di sabato inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 7°C. Nel corso del pomeriggio, sono previste deboli piogge, con temperature massime che raggiungeranno circa 18°C. In serata, si prevedono schiarite.​

Domenica 30 marzo: sole e temperature in rialzo

Domenica, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature minime saranno intorno ai 6°C, mentre le massime potranno raggiungere i 20°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.​

Venti e mari

I venti saranno deboli o moderati provenienti dai quadranti nord-orientali. I mari risulteranno poco mossi, favorendo condizioni ideali per le attività marine.​

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo