FOLLONICA – Martedì 1 aprile AdF sarà al lavoro a Follonica per una manutenzione sulla rete idrica in località Poggio al Fico. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 16.30 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel quartiere Capannino dal sottopasso di via Massetana direzione zona industriale, tutto il quartiere di San Luigi, tutto il quartiere delle Corti Nuove, tutta la zona industriale, località Santa Corinna, località Valle Onesta, località Casa Valli, località Bivio Rondelli. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 16.30.

Mercoledì 2 aprile AdF sarà al lavoro a Gavorrano per due manutenzioni sulla rete idrica. I lavori in via Bandi sono in programma dalle 8.30 alle 13 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro storico di Gavorrano, via Matteotti, via S. Carlo, via S. Giuliano Martire, via delle Scuole, via Nenni, via Veneto dal civico 1 al 28 e località le Palaie, con ripristino flusso salvo imprevisti intorno alle 13.

L’intervento in via Turati sarà effettuato dalle 8.30 alle 15 e potrebbe determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via della Finoria, via Tobagi, via della Serra, via Turati dal civico 47 sino al termine della via, con ripristino flusso salvo imprevisti intorno alle 15.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.