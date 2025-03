GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: Oggi si celebra San Gontrano, re dei Franchi. Discendente di Clodoveo e Santa Clotilde, dopo una giovinezza dissoluta, si convertì dedicandosi alla fondazione di chiese e monasteri, evangelizzando i territori del Giura. Morì nel 592. ​

Orari di alba e tramonto: A Grosseto, il sole sorgerà alle 6:10 e tramonterà alle 18:35.​

Nati oggi:

Raffaello Sanzio (1483-1520): Pittore e architetto italiano, uno dei maestri del Rinascimento.​

Maxim Gorkij (1868-1936): Scrittore e politico russo, figura di spicco della letteratura realista.​

Dirk Bogarde (1921-1999): Attore e scrittore britannico, noto per film come “Morte a Venezia”

Lady Gaga (1986): Cantautrice e attrice statunitense, celebre per il suo stile eccentrico e successi come “Poker Face”.

Accadde oggi:

1930 : Le città turche di Costantinopoli e Angora vengono ufficialmente rinominate Istanbul e Ankara.​

1939 : Conclusione della Guerra civile spagnola con la vittoria delle forze franchiste.​

1979: Incidente nucleare di Three Mile Island negli Stati Uniti, il più grave nella storia del paese.​

Curiosità sulla Maremma:

Il Parco Naturale della Maremma

Situato nella provincia di Grosseto, il Parco Naturale della Maremma, noto anche come Parco dell’Uccellina, è una delle aree protette più affascinanti della Toscana. Istituito nel 1975, si estende per circa 9.000 ettari lungo la costa tirrenica, tra i comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello.​

Il parco offre una straordinaria varietà di paesaggi: dalle spiagge sabbiose alle scogliere, dalle pinete ai boschi di macchia mediterranea, fino alle paludi e ai campi coltivati. Questa diversità ambientale ospita una ricca fauna selvatica, tra cui cinghiali, caprioli, volpi e numerose specie di uccelli, rendendolo un paradiso per gli appassionati di birdwatching.​

All’interno del parco si trovano anche importanti testimonianze storiche, come l’Abbazia di San Rabano, un monastero benedettino risalente al XII secolo, e le torri costiere di avvistamento, costruite tra il XV e il XVII secolo per difendere la costa dalle incursioni piratesche.​

Il Parco della Maremma è un luogo ideale per escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo, offrendo percorsi di varia difficoltà che permettono di immergersi nella natura incontaminata e scoprire gli angoli più suggestivi di questa terra affascinante.​

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.