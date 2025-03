GROSSETO – Ci sono gesti che nascono dal cuore e si trasformano in raggi di luce, capaci di scaldare anche i momenti più difficili.

È proprio con questo spirito che la Fondazione Il Sole ha deciso di sostenere Irene Dari, una giovane mamma che sta affrontando una dura battaglia. In un intreccio di mani operose e cuori generosi, i ragazzi della Fondazione stanno realizzando con passione meravigliosi sacchetti per il pane, decorati con i loro disegni ricamati. Questo prezioso lavoro è reso possibile grazie al corso di sartoria che frequentano presso l’azienda Yo Tuscany, un’esperienza che permette loro di esprimere talento e creatività, trasformando il tessuto in un simbolo di solidarietà.

Ma il gesto d’amore non finisce qui. Dentro ogni sacchetto, infatti, ci sarà una dolce sorpresa: una colomba artigianale, dono della generosa azienda Norzia Snc. Un segno di speranza e rinascita, che racchiude il significato più autentico della Pasqua.

In totale saranno prodotti 150 sacchetti, disponibili al costo di 12 euro ciascuno. L’intero ricavato sarà devoluto a Irene, affinché possa ricevere l’aiuto necessario per affrontare il suo percorso con la forza e il sostegno di una comunità che le si stringe attorno con affetto. Sostenere Irene significa fare un gesto d’amore e di vicinanza concreta. Ogni sacchetto acquistato è un piccolo, ma prezioso contributo per aiutarla ad affrontare questa sfida con più forza e serenità.

Per info e prenotazioni, scrivi a Tiziana: 335 1728807.