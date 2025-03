GROSSETO – Sono gli Young Boys a sollevare la coppa di calcio a 8 nella finale Professionisti, battendo 3-1 l’Fc Turbante grazie ad un primo tempo giocato ad altissimo livello e chiudendo al meglio una stagione dal rendimento estremamente importante. Per i biancoviola solo la “macchia” della finale di campionato persa, dopo aver chiuso al primo posto la stagione regolare di campionato ed essersi assicurati la miglior difesa in entrambe le competizioni.

Tornando alla finale di Coppa Pro, Brizzi e compagni avevano di fronte l’Fc Turbante, i “rookie” di questa stagione in cui però si sono contraddistinti per un cammino in crescendo che li ha portati alla semifinale playoff in campionato e all’ultimo atto del tabellone Pro di questa competizione. Ottimo l’approccio alla gara dei ragazzi di Thomas Nigido, cercando di mettere pressione ai più qualitativi avversari; gli Young Boys però si organizzano, prendendo le misure, e dopo due occasioni con Mollo e Bartolomei in cui Cipriani risponde presente, lo stesso Bartolomei risolve nel cuore dell’area un’azione tambureggiante per il vantaggio Young Boys. Il Turbante però non si scoraggia, si scopre alla ricerca del pari (occasionissima per Bassi per il raddoppio in contropiede), sfiorandolo con i colpi di testa di Acri: il primo chiama Mattera alla deviazione da campione, il secondo colpisce la parte alta della traversa.

Gli Young Boys però prendono progressivamente il controllo del match, con trame veloci e precise che li portano costantemente al tiro: da una combinazione nello stretto Trabalzini-Bartolomei nasce il gol del raddoppio con il destro ad incrociare del numero 79, che, poco dopo, veste i panni dell’opportunista per la personale tripletta: destro dalla distanza di Casacci, il tocco dell’attaccante mette fuori causa Cipriani per il 3 a 0 con cui si va al cambio di campo.

Le qualità tecniche degli Young Boys permettono loro di gestire il generoso tentativo del Turbante di riaprire la gara. Ma la difesa, guidata da Iazzetta e un ottimo filtro a centrocampo, concede solo un paio di occasioni a testa a Acri e Mattia Nigido, con il centrocampista che prima coglie il palo su punizione, poi trova il meritato gol della bandiera con un guizzo in area, rete che gli permette di condividere con il man of the match Bartolomei il titolo di capocannoniere della manifestazione.

Al fischio finale, i festeggiamenti degli Young Boys “Partita tirata, all’inizio difficile, ma abbiamo dato risposta al ko di una settimana fa – le parole di capitan Giuseppe Brizzi – siamo poi usciti bene nella seconda parte del primo tempo, gestendo poi il vantaggio acquisito. Per noi è il termine di un’annata importante, con questa vittoria, la miglior difesa in entrambe le competizioni e il primo posto in regular season, ringrazio tutti i ragazzi per l’impegno e la Uisp per la collaborazione”.

L’allenatore-giocatore del Turbante Thomas Nigido commenta la gara e la stagione della sua squadra “Gara combattuta, dopo i gol subiti nel primo tempo ci siamo registrati e siamo andati meglio contro una squadra di grande qualità. Siamo comunque contenti del risultato, siamo arrivati in fondo a questa competizione difficile e sommando anche il raggiungimento della semifinale in campionato non possiamo che essere soddisfatti di questo anno da esordienti. Siamo un gruppo di amici che, con serietà, impegno e partecipazione, è cresciuto durante l’arco dell’annata”.

La stagione invernale del calcio a 8 volge verso la conclusione, ma c’è ancora l’ultima gara da disputare: la finale di coppa Dilettanti tra Castiglionese e Health Lab, in programma per martedì 1 aprile.

YOUNG BOYS GREENOIL-FC TURBANTE 3-1

YOUNG BOYS: Mattera, Bassi, Starnai, Iazzetta, An. Massetti, Solari, Brizzi, Venturelli, Panconi, Capitani, Mollo, Casacci, De Paolis, Trabalzini, Bartolomei.

FC TURBANTE: Cipriani, Dal Canto, Picozzi, Carfì, Biancardi, Frassinetti, Bottone, Lombardo, T. Nigido, M. Nigido, Petriccione, Cesaroni, Gabbrielli, Acri.

ARBITRO: Alessandro Ceccarelli.

RETI: 13’, 22’ e 27’ Bartolomei, 26’ st M. Nigido.