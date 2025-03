GROSSETO – Al via le procedure di selezione per attivare il servizio stagionale di assistenza sanitaria ai villeggianti nelle località turistiche nella provincia di Grosseto. L’Azienda Usl Toscana sud est ha aperto il bando che prevede incarichi per un impegno orario di 24 ore settimanali (nel rispetto comunque del limite massimo di 48 ore settimanali tenuto conto delle attività compatibili complessivamente svolte dall’interessato).

Le sedi

Le sedi attive per il periodo che va dal 14 giugno al 14 settembre sono: Follonica (giugno dal 14 solo sabato e domenica, luglio e agosto tutti i giorni, settembre fino al 14 solo sabato e domenica); Punta Ala (1 luglio – 31 agosto); Castiglione della Pescaia (14 giugno – 14 settembre); Marina di Grosseto (giugno dal 14 solo sabato e domenica, luglio e agosto tutti i giorni, settembre fino al 14 solo sabato e domenica); Principina a Mare (giugno dal 14 solo sabato e domenica, luglio e agosto tutti i giorni, settembre fino al 14 solo sabato e domenica); Albinia (1 luglio – 31 agosto); Porto Santo Stefano (1 luglio – 31 agosto) e Isola del Giglio (14 giugno – 14 settembre).

Tutte le informazioni, i requisiti necessari alla partecipazione e le modalità di invio (ultimo giorno per presentare la candidatura è il 9 aprile), si trovano pubblicati all’indirizzo web: https://albopretorio.uslsudest.toscana.it/albo/ nella sezione «Incarichi personale convenzionato».

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Convenzioni uniche ai numeri telefonici: 0564 485904 – 0564 485931