GROSSETO – La Festa di Primavera del Comitato per la vita giunge alla ventunesima edizione e torna in piazza sabato 5 e domenica 6 aprile L’evento che fa sbocciare la solidarietà in centro storico a Grosseto è dedicato alla memoria dell’amata presidente Enrica Tognazzi, scomparsa dopo una lunga malattia nel 2019.

Come ogni anno, in piazza Dante e in piazza Duomo saranno allestite centinaia di piante tipiche del territorio – grazie a ditte vivaistiche del Comune di Grosseto – in un vero e proprio giardino ai piedi di Canapone. L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato al raggiungimento dell’obiettivo: l’acquisto di strumenti ad alta specializzazione per la prevenzione, diagnosi e cura per il miglioramento delle condizioni sanitarie dei pazienti oncologici.

La Festa di Primavera è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Grosseto, la Provincia, Le Mura, la Pro Loco, l’Azienda Asl Toscana Sud Est. In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata alla settimana successiva, nei giorni 12 e 13 aprile con gli stessi orari, modalità e luoghi.

Alla presentazione hanno partecipato gli assessori Maria Chiara Vazzano e Luca Agresti, il comandante della Polizia Municipale Alessio Pasquini e l’ispettore Lorenzo Querci, il direttore della rete ospedaliera dottor Massimo Forti, il responsabile scientifico del Comitato per la Vita Roberto Dottori.

“Siamo entusiasti di tornare in piazza con la nostra Festa di Primavera – afferma il presidente del Comitato per la Vita, Oreste Menchetti –, un evento che rappresenta un importante momento di aggregazione per la comunità e per la nostra associazione. Quest’anno, oltre alla consueta offerta di piante, abbiamo arricchito la manifestazione con numerose iniziative di festa, per rendere questi due giorni davvero speciali. Grazie alla collaborazione con l’Azienda ASL Toscana Sud Est, abbiamo introdotto due giornate dedicate alla prevenzione oncologica, in linea con il nostro impegno da oltre 40 anni nella prevenzione, diagnosi e cura del tumore. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla città di Grosseto e ai comuni che, nel tempo, hanno scelto di sostenere il nostro cammino. Siamo testimoni di un crescente supporto da parte di aziende, piccole e grandi, che affiancano il nostro Comitato con iniziative solidali, un gesto che ci riempie di orgoglio ed emozione. Abbiamo raggiunto risultati straordinari nel corso degli anni, ma il vero merito va a tutti coloro che hanno donato con generosità. Vi aspettiamo in piazza per vivere insieme questa grande festa! Un enorme grazie a chi ci ha sostenuto: Comune Grosseto, Provincia, Istituzione Le Mura, Pro Loco Grosseto, Coeso sds, Usl Toscana Sud Est, Palestra Pink Lady, Cisom, Vab, Lamioni Holding, Istituto tecnico Agrario e Biotecnologico, Uscita di Sicurezza, Studio d’arte Bonsai e Suiseki Grosseto, i Cortei Storici di Gavorrano, Montepescali e Batignano”.

“È con grande piacere che accogliamo la ventunesima edizione della Festa di Primavera – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla Cultura Luca Agresti e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano -. Un evento che ogni anno arricchisce il nostro centro storico con un messaggio forte di solidarietà e comunità. In ricordo della nostra cara presidente Enrica Tognazzi, questa manifestazione rappresenta anche un’occasione per rafforzare l’impegno collettivo nella lotta contro il cancro, un tema che sta a cuore a tutti noi. La collaborazione tra il Comune di Grosseto, le associazioni e i cittadini è fondamentale per il successo di iniziative come questa. Siamo orgogliosi di vedere quanto questa festa sia cresciuta nel corso degli anni, portando con sé non solo un valore simbolico, ma anche un concreto aiuto alla ricerca e alla prevenzione. Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere questa causa così importante per il nostro territorio”.

Il programma

Il Comitato per la Vita organizza la 21° edizione della Festa di Primavera dedicata a Enrica Tognazzi, che si svolgerà a Grosseto sabato 5 e domenica 6 aprile in piazza Dante e in piazza del Duomo. La manifestazione è realizzata in collaborazione con alcune ditte vivaistiche del Comune di Grosseto; verrà allestito un grande giardino con fiori e piante tipiche del nostro territorio.

Sabato 5 aprile

Esposizione e vendita piante, con la partecipazione dell’Istituto Tecnico Agrario e Biotecnologico di Grosseto e della Cooperativa Uscita di Sicurezza.

Esposizione piante bonsai.

Dalle 15.30 alle 18.30-Prevenzione oncologica, in collaborazione con la Usl Toscana Sud Est: I medici della Gastroenterologia di Grosseto parteciperanno alla Campagna di prevenzione del tumore al colon rettale.

Alle 18 circa: i canti dei “Briganti di Maremma”

Domenica 6 aprile

Esposizione e Vendita piante, con la partecipazione dell’Istituto Tecnico Agrario e Biotecnologico di Grosseto e della Cooperativa Uscita di Sicurezza.

Esposizione piante bonsai;

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30: Prevenzione oncologica, in collaborazione con la Usl Toscana Sud Est: I medici della Gastroenterologia di Grosseto parteciperanno alla campagna di prevenzione del tumore colon rettale.

Dalle 10.30 alle 11.30 circa: “Passeggiata in Rosa”, una passeggiata lungo le vie del centro storico a sostegno delle donne malate di cancro accompagnate da una guida per la scoperta di luoghi ed aneddoti legati ai luoghi del percorso. La partenza sarà da piazza Dante alle 10:30 per percorrere poi corso Carducci, salita bastione Garibaldi, si prosegue verso il bastione Cavallerizza, fortezza del Cassero Senese direzione bastione Rimembranza, attraversamento via Saffi, via Andrea da Grosseto, piazza dell’Indipendenza, via Cairoli, corso Carducci per tornare in piazza Dante alle 11.30;

Alle 17 – Sfilata medioevale con i figuranti e tamburini dei gruppi storici di Batignano, Gavorrano e Montepescali.

Percorso: partenza da Pro Loco di Grosseto in Piazza del Popolo, via Oriana Fallaci, piazza F.lli Rosselli, via Oriana Fallaci, corso Carducci, piazza Duomo, piazza Dante, via Aldobrandeschi, via San Martino, via Ricasoli, piazza Dante (un giro anche sotto i portici), piazza Duomo e, a chiusura del corteo, Corso Carducci per arrivare in Piazza del Popolo

Alle 17.30 estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria di Beneficenza “Un biglietto per la Vita” 2025, protocollata con nr. 0001685/2025 Comune di Grosseto, alla presenza dell’incaricato del Sindaco, presso lo stand dello scrivente Comitato.

In caso di maltempo, l’estrazione avverrà presso la sede della Associazione, sita in Grosseto Via Varese, 22 – stessa data e stesso orario.