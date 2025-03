SCARLINO – “Come opposizione di centrodestra a Scarlino abbiamo atteso a lungo che la nuova amministrazione di sinistra mettesse in atto almeno una parte delle promesse fatte agli scarlinesi in campagna elettorale; purtroppo a quasi un anno dalle elezioni amministrative, dal Comune non si ode stormir di fronda”.

Così Fratelli d’Italia Scarlino in una nota.

“Sono sparite dai radar le iniziative per venire incontro ai problemi degli agricoltori di Pian d’Alma, la pulizia e il ripristino per la fruizione dei cittadini e dei turisti della riserva biogenetica sulla costa, il Puntone del futuro, la strada e i marciapiedi delle frazioni delle Case, la strada di collegamento tra la frazione dello Scalo e l’area commerciale di Casetta Citerni e potremmo continuare. Ci chiediamo anche se per il piano operativo i cittadini e le imprese dovranno aspettare la prossima legislatura, visto che si sono persi quasi sei anni tra documenti “smarriti” e cambio della società affidataria della stesura a spese della collettività”.

“In campagna elettorale è facile promettere mari e monti come fece la sindaca nel 2019, salvo fare le stesse promesse nel 2024. Ora si sta riproponendo lo stesso scenario, e dopo aver abbandonato il centrodestra e fatto marameo alla Lega e ai cittadini vicini al centrodestra, una volta raggiunti i suoi obiettivi, temiamo l’ennesima promessa: che tutto cambi, affinché nulla cambi; i presupposti ci sono tutti”.

“Nel frattempo – conclude la nota – FdI, come promesso in campagna elettorale, sta avendo delle interlocuzioni con altre forze politiche di centrodestra per ricompattare ciò che la sindaca Travison ha distrutto”.