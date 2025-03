GROSSETO – Partirà domani mattina la delegazione grossetana composta da Francesco Grassi, segretario provinciale di Azione Grosseto e Felicia Ammendola, che lo scorso 14 febbraio sono stati eletti con larga maggioranza dall’assemblea provinciale del partito come delegati locali per il secondo congresso nazionale di Azione.

L’appuntamento con il partito di Carlo Calenda di questo weekend è per una due giorni fitta di panel e di interventi tra cui quello della premier Giorgia Meloni, della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, del ministro della difesa Guido Crosetto, di Paolo Gentiloni e molti altri.

“Questo congresso – dicono i due delegati – rappresenta un’opportunità fondamentale per confrontarsi sulle linee politiche interne, costruire una visione condivisa sul futuro del paese e per rafforzare la presenza di Azione nelle dinamiche politiche italiane. Con grande impegno, siamo pronti a portare al congresso la voce delle persone che ci hanno scelto come loro rappresentanti, portando con noi le sfide e le speranze che viviamo quotidianamente nei nostri territori. Siamo convinti che, grazie alla partecipazione democratica e attiva dei delegati di tutta Italia, sia possibile costruire un partito con obiettivi e posizionamento politico ancora più chiari, facendo di Azione il motore per un cambiamento positivo, pragmatico e responsabile per il Paese”.

“Azione si conferma come il soggetto più forte per l’area liberaldemocratica e riformista. Tutti i sondaggi danno il partito in crescita, a dimostrazione che il partito ha tutt’ora grande forza propulsiva, perfettamente espressa dal posizionamento politico del segretario Calenda, impegnato fortemente sul fronte della politica estera, tema cruciale su cui Calenda sta conducendo una battaglia senza esclusione di colpi, in particolar modo dopo il tradimento degli Usa di Trump ai danni dell’Ucraina e a favore dell’invasore russo”.

“Siamo pronti a contribuire, con passione e determinazione, alla definizione delle politiche che daranno forma al nostro paese e all’Europa nel prossimo futuro, specialmente in un quadro nazionale e internazionale estremamente complesso e volubile come quello attuale”.