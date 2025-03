FOLLONICA – Le prime risposte sono arrivate stamattina, ma la richiesta di chiarimento da parte dell’opposizione finirà in consiglio comuale. “Il caso residenze” va avanti e proprio stamattina i gruppi consiliari di opposizione (Pd, Follonica a Sinistra e Lista Pecorini) hanno tenuto una conferenza stampa per chiedere ufficialmente al sindaco Matteo Buoncristiani di riferire in Consiglio comunale in merito alle presunte «discrepanze» tra gli atti acquisiti dai consiglieri tra dichiarazioni patrimoniali, residenze più o meno fittizie.

I consiglieri hanno denunciato ritardi nella presentazione delle autocertificazioni obbligatorie da parte di alcuni amministratori comunali, tra cui il sindaco stesso, che avrebbe depositato i documenti ben 180 giorni dopo l’insediamento. Tali dichiarazioni, che riguardano la situazione patrimoniale e le eventuali partecipazioni in società, devono essere pubblicate secondo quanto previsto dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).

Il caso è emerso anche in seguito a un’interlocuzione tra Anac e il Comune, avviata lo scorso 28 novembre, e conclusasi con una risposta formale dell’amministrazione datata 18 dicembre.

Al centro delle critiche anche la gestione del contrasto all’evasione dei tributi comunali, in particolare dell’Imu. Secondo l’opposizione, alcuni nuclei familiari – anche tra gli amministratori – avrebbero beneficiato dell’esenzione come prima casa in maniera irregolare, grazie a residenze fittizie in immobili distinti.

«Non si tratta di un attacco personale – ha precisato Francesca Stella – ma di una questione etica e istituzionale. Se chi governa non dà l’esempio, si rischia di alimentare sfiducia e disaffezione verso le istituzioni».

Gli esponenti di minoranza chiedono che la discussione avvenga in aula, in seduta pubblica, e hanno già depositato una domanda di attualità, oltre a una richiesta formale di convocazione del Consiglio comunale.

Durante l’incontro è stato sottolineato il ruolo di controllo della minoranza e il rifiuto di ogni accusa di strumentalizzazione o legami con soggetti esterni, come l’ex segretario comunale Vincenzo Del Regno, più volte citato nei recenti botta e risposta sulla stampa.

L’opposizione non esclude, qualora venissero confermate le discrepanze riscontrate, di chiedere le dimissioni del sindaco: «Non siamo giudici – ha dichiarato Andrea Pecorini – ma poniamo un problema politico e morale. Il sindaco deve chiarire».

Durante la conferenza stampa i consiglieri hanno presentato i loro certificati di residenza anche con il riferimento dello “storico” chiedendo che la stessa cosa venga fatta da tutti i consiglieri di maggioranza e in primis dal sindaco