CAPALBIO – Nuovo impianto di videosorveglianza, composto da oltre quaranta telecamere, per il territorio di Capalbio.

L’amministrazione comunale, con la collaborazione della Polizia municipale, ha riattivato il sistema di controllo già presente, implementandolo però con nuovi punti di videosorveglianza e una moderna tecnologia.

“Le finalità del progetto – commenta il vicesindaco Giuseppe Ranieri – sono quelle di garantire maggiore sicurezza per i cittadini, monitorando le aree sensibili dei centri abitati e fornendo un supporto tecnologico alle operazioni delle forze dell’ordine. In questo modo possiamo prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza delle telecamere, sorvegliare in presa diretta zone che presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, favorire l’eventuale repressione dei reati, rassicurare i cittadini e monitorare la viabilità”.