SAN VINCENZO (LI) – Assalto a portavalori a mano armata avvenuto sull’Aurelia all’altezza di San Vincenzo, provincia di Livorno non distante dalle due gallerie.

Entrambe le carreggiate coinvolte e chiuse al momento, sul posto intervento in corso del sistema regionale di emergenza sanitaria, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco.

Ad informare dell’accaduto il presidente della regione Eugenio Giani sui canali social.

Attimi di panico nel tardo pomeriggio lungo la Variante Aurelia, nei pressi dell’uscita di San Vincenzo Sud, dove un portavalori è stato preso di mira da un gruppo armato. L’episodio si è verificato intorno alle 18 lungo la carreggiata in direzione sud, tra la galleria San Carlo e un distributore di carburanti.

Blocco stradale e fiamme in carreggiata

Secondo una prima ricostruzione, un mezzo pesante sarebbe stato posizionato di traverso sulla strada per bloccare il traffico, mentre il furgone portavalori veniva assaltato. Dalle abitazioni vicine è stato possibile osservare alte fiamme provenienti dal luogo dell’assalto, accompagnate da una colonna di fumo ben visibile anche a distanza. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver udito spari ed esplosioni nella zona.

Massiccio intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono prontamente intervenuti carabinieri, polizia e quattro ambulanze, mentre tutta l’area è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Al momento non è ancora chiara l’entità del bottino né se ci siano persone ferite o coinvolte direttamente nell’attacco. L’intera zona è rimasta paralizzata per diverse ore, con la “quattro corsie” completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’azione criminale e risalire agli autori dell’assalto.