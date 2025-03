GAVORRANO – E’ Marco Diamanti dell’Olimpia Cycling Team ad entrare nell’albo d’oro del Trittico di Maremma, il trofeo più importante della stagione cicloamatoriale Uisp organizzato dal Team Marathon Bike con il patrocinio della Provincia di Grosseto e del Comune di Gavorrano, con la collaborazione dell’Avis di Gavorrano & Scarlino Uisp, supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto. Il verdetto è arrivato dopo la terza e ultima tappa al Grilli, che ha completato in grande stile una manifestazione che ha visto al via più di 100 atleti in ciascuna delle tre gare: un successo.

“Siamo felici per questo risultato – dice Maurizio Ciolfi, presidente del Team Marathon Bike – Il Trittico di Maremma è il nostro cavallo di battaglia – diciannove anni che lo facciamo ininterrottamente – continuiamo a impegnarci per garantire corse di qualità alla Maremma”. “Dobbiamo ringraziare Maurizio Ciolfi– aggiunge Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto – il Marathon Bike rappresenta un fiore all’occhiello del nostro comitato e dopo il podismo anche il ciclismo sta diventando uno strumento di valorizzazione del nostro sport e della nostra terra”. Ne è convinto anche il vicesindaco di Gavorrano, Daniele Tonini, presente con Ghizzani alle premiazioni: “Abbiamo voluto patrocinare questa manifestazione – spiega Tonini – perché crediamo molto nella promozione del nostro territorio attraverso il ciclismo, considerando l’alto numero di partecipanti che arrivano da tutto il centro Italia”. Venendo all’ultima tappa del Trittico, con partenza al Grilli e arrivo nell’ascesa di Giuncarico, grande bagarre nella prima partenza con il successo in volata di Samuele Luppichini, che ha preceduto Marco Martucchi, Scoglio Cycling Team, e Vincenzo Borzi, Vam Cycling Team, Francesco Bacci, Domestic Street Racing e Samuele Maretti, Team Stefan. Nella seconda fascia, necessaria visto l’alto numero di partenti, dominio assoluto della compagine della Faga Gioielli Team di Isernia, che piazza un irresistibile Pietro Capuccilli al primo posto, mentre i compagni di squadra Cesare Marrocco e Renato D’Ambrosio chiudono terzo e quarto (ma primo di categoria M7). Al secondo posto Roberto Maggioli Numbers One Ciclomillennio.

Questi i vincitori del trofeo, che si sono succeduti dalla prima all’ultima edizione: 2007 Livio Gremigni, 2008 Stefano Giuliani, 2009 Rossano Lischi, 2010 Andrea Nencini, 2011 Michele Rezzani, 2012 Domenico Passuello, 2013 Mirco Balducci, 2014 Massimo Di Franco, 2015 Diego Giuntoli, 2016 Bruno Sanetti, 2017 Bruno Sanetti, 2018 Luca Nesti, Domenico Nucera nel 2019, Mario Calagretti nel 2020, Alfredo Balloni nel 2021, Marco Giacomi nel 2023 e Vincenzo Rigirozzo l’anno scorso.