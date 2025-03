GROSSETO – Un’estate di mercatini nelle località di mare grossetane. La giunta comunale ha approvato una serie di iniziative proposte dalla Pro loco di Marina di Grosseto e Principina per l’imminente stagione turistica.

Si tratta di un variegato programma di eventi commerciali straordinari, pensati per animare le passeggiate lungomare delle due località e offrire ai visitatori una selezione di prodotti di qualità.

Il programma comprende sei eventi principali, ognuno con una propria identità e un tema distintivo. A Marina le manifestazioni si terranno, come da tradizione, nelle vie 29 maggio e Chiesa di san Rocco. A Principina, invece, sarà coinvolto viale Tirreno.

Il programma

Il programma di Marina vedrà il suo inizio nel weekend di Pasqua, dal 19 al 21 aprile, con “Primavera vintage”, un mercatino dedicato all’antiquariato di qualità e modernariato. A giugno e luglio si terrà “Mare Maremma”, un mercatino di artigianato locale e curiosità internazionali. L’evento si svolgerà il sabato e la domenica della prima e della terza settimana di ogni mese: 31 maggio e primo giugno, 14 e 15 giugno; 5 e 6, 19 e 20 luglio.

“Bancarelle al mare”, ideale per gli amanti dello shopping estivo, è previsto per il primo e il terzo weekend di agosto nei giorni 2 e 3, 16 e 17. Il programma di Marina si concluderà nei weekend del 6-7, 13-14 del mese di settembre con “Mercato, teatro e musica”, un evento all’insegna di cultura e intrattenimento.

A Principina, invece, durante i mesi di luglio e agosto, ogni giovedì e venerdì (3-4, 10-11, 17-18, 24-25 luglio; 31 luglio e primo agosto, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 agosto) si terrà il tradizionale “Mercatino delle pulci”. Gran finale, sabato 6 settembre, con il “Principina gin e tonic festival”.

“Siamo lieti della sinergia con la Pro loco di Marina e Principina – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Attività produttive e commercio Bruno Ceccherini – che si concretizza anche quest’anno accogliendo le iniziative proposte. Appuntamenti che rappresentano opportunità di svago e intrattenimento sia per i residenti che per i turisti. Riusciamo così a mettere in campo azioni fondamentali per il rilancio del turismo e del commercio in queste due splendide frazioni balneari nel periodo estivo. Siamo certi che questo calendario di eventi, insieme agli altri organizzati dalla Pro loco, contribuirà ad aumentare l’afflusso turistico stimolando l’economia del nostro territorio”.