GROSSETO – Un nuovo gesto di generosità nei confronti del reparto di pediatria dell’ospedale di Grosseto. Questo giovedì 27 marzo una delegazione della comunità Masci, movimento adulti scout cattolici italiani Grosseto 1 ha consegnato una culla neonatale.

L’associazione da anni si occupa di raccogliere le offerte dei pellegrini che si recano al monumento della Madonna degli Scout sulla vetta del Monte Amiata. «Le risorse, come dice la scritta posta sulla cassetta della raccolta, vengono impegnate per la manutenzione del monumento e per opere di beneficenza – spiega Paola Tamanti, responsabile della comunità -. Quest’anno grazie anche al suggerimento di un nostro fratello scout Tiziano Minucci, che da poco ci ha lasciato, la nostra comunità ha deciso di acquistare una particolare culla da donare alla Pediatria di Grosseto; sappiamo infatti quanto sia importante la vicinanza fisica madre-bambino nei primi giorni di vita e questo ausilio è strutturato in modo tale da rendere possibile e particolarmente sicuro questo legame».

«Ringrazio l’associazione e tutti i cittadini che hanno permesso l’acquisto della culla», dichiara il direttore medico del presidio ospedaliero, Michele Dentamaro. «Ringraziamo l’associazione comunità Masci, movimento adulti scout cattolici italiani Grosseto 1 per questo gesto benefico – dichiara Susanna Falorni, direttrice Uoc pediatria e neonatologia dell’ospedale di Grosseto – anche la loro è una costante vicinanza da veri amici della pediatria».