GROSSETO – Weekend d’oro per la Polisportiva Barbanella Uno che lo scorso fine settimana ha preso parte alla prima prova del campionato regionale CSI di categoria large, small e super a Rosignano.

Durante la prima giornata di gare si sono sfidate le atlete del programma Large e le medaglie non si sono fatte attendere a cominciare dal primo posto per la specialità trave di Dafne Tinti nella categoria tigrotte. Medaglie di bronzo, invece, per Susanna Cerretti nella classifica assoluta cat ragazze e per Cristina Scorsini e Bianca Cavini al volteggio nella categoria Junior. Per quanto riguarda il campionato a squadre nella categoria Cat Small, salgono sul primo gradino del podio Tara Freya Corsetti, Eva Barbagli, Aurora Tocchi, Chiara Agugliaro e Dafne Tirelli seguite della squadra composta da Matilde Nardi, Irene Marcotulli, Jamilia Bonduk, Yaroskava Chyzhykova e Dalia Bondouk che si aggiudica la medaglia d’argento.

Si conclude così la giornata di Sabato, ma la Domenica non è stata sicuramente priva di soddisfazioni. Il secondo giorno di competizione ha visto come protagoniste le ginnaste agoniste del campionato Super che si sono dimostrate all’altezza delle aspettative. Partendo dalla classifica assoluta, sale sul gradino più alto del podio Emma Mori per la categoria cat super A tigrotte, mentre vince la gara cat super A allieve Giulia Lori seguita da Perla Girelli, terza classificata. Infine, secondo e terzo posto per Petra Parmesani e Alessia Lori nella Super A ragazze.

Passando invece alla gara di specialità, primeggia Daria Pezzuto che ottiene l’oro alla trave, l’argento al corpo libero e alle parallele e il bronzo al volteggio. Ottime anche le prestazioni di Miriam Di Gregorio che ottiene il primo posto a trave e volteggio e il secondo posto al corpo libero e di Aurora Romiti, vice-campionessa al volteggio e terza classificata a trave e corpo libero.

«Un weekend entusiasmante che ha visto confrontarsi tantissime atlete e società sportive e dove la Polispostiva Barbanella Uno ha ottenuto il terzo posto assoluto per numero di partecipanti. Le allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali, Serena Sabato e Linda Zambernardi si ritengono molto soddisfatte del risultato ottenuto e tornano in palestra cariche per le prossime prove» conclude la società.