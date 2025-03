SIENA – Tra uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver rubato all’interno di alcuni appartamenti in provincia di Siena. I tre presunti ladri fermati dalla polizia di Stato sono un uomo di 61 anni residente in provincia di Grosseto e due uomini di 28 e 38 anni provenienti dal Lazio. I tre erano malviventi trasfertisti.

I tre sono stati individuati dai poliziotti della Squadra mobile della Questura mentre si aggiravano con fare sospetto nella zona Nord della città, al confine con Monteriggioni, si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura poi risultata con targa clonata, tanto precipitosamente che hanno rischiato di investire uno degli agenti, che per evitare di essere investito si è buttato a terra di lato, riportando lesioni con sette giorni di prognosi per una contusione alla spalla.

Dopo un rocambolesco inseguimento per alcuni chilometri da parte dei poliziotti in borghese, ai quali si sono aggiunti subito quelli delle volanti, i fuggitivi sono stati fermati e sottoposti a controllo: come intuito, all’interno dell’auto nascondevano materiale da scasso (forbici, cacciaviti, torce, guanti in gomma) oltre a tre ricetrasmittenti ed uno spray al peperoncino, segni tangibili di come fossero venuti a Siena con il presumibile intento di svaligiare qualche abitazione.

Oltre a questo, sono stati trovati in loro possesso oggetti preziosi, non riferibili ad alcuno dei proprietari degli appartamenti all’altezza dei quali i tre erano stati intercettati.

Nelle abitazioni, infatti, gli agenti hanno verificato che erano state scardinate tre porte di ingresso di altrettanti appartamenti, senza che niente venisse asportato.

I tre sono stati arrestatati nella flagranza dei reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato in concorso, nonché denunciati per ricettazione e danneggiamento detenzione ingiustificata di arnesi da scasso, e già sottoposti a giudizio di convalida ad esito del quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Il questore Ugo Angeloni, inoltre, ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Siena e Monteriggioni per 4 anni, tenuto anche conto del fatto che non hanno legami con il territorio e sono residenti altrove.