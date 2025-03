MAGLIANO IN TOSCANA – “Fibromialgia: oggi, qui” è il titolo dell’evento in programma per sabato 29 marzo, nella palestra comunale di Magliano in Toscana, promosso dall’amministrazione comunale e dall’associazione “Fibromialgia noi come tutti”.

La fibromialgia è una malattia cronica, che provoca dolore diffuso, astenia a e rigidità muscolare e che colpisce, in prevalenza, le donne in età adulta. Si stima che in Italia sono circa 2 milioni le persone affette da questa sindrome che resta, però, ancora poco conosciuta. E proprio per fare chiarezza sulla patologia è stato organizzato un pomeriggio di approfondimento, con la collaborazione dell’Azienda Usl Toscana sud est, che vedrà il contributo di molti esperti, con l’intento di aumentare l’informazione sul tema.

“Approfondire tematiche legate alla salute è uno degli obiettivi della nostra amministrazione comunale – dichiara Anna Lampredi, assessore alla Sanità del Comune di Magliano – e proprio con questo intento abbiamo accolto la proposta dell’associazione e abbiamo organizzato un incontro che sarà arricchito dagli interventi di importanti relatori, per fare chiarezza non solo sulla patologia, ma anche sui metodi di trattamento e approcci che possono migliorare la qualità della vita dei pazienti”.

Il programma

Si inizia alle 15 con l’apertura dei lavori e i saluti della presidente dell’associazione “Fibromialgia noi come tutti”, Vincenza Direnzo. A seguire Valentina Di Sabatino, specialista in reumatologia, parlerà di “La sindrome fibromialgica in reumatologia”; Rosa Buontempo, esperta di anestesia, rianimazione e terapia antalgica tratterà il tema “La fibromialgia dal punto di vista dell’algologo”; Pietro Addamo (anestesia, rianimazione, terapia antalgica) parlerà di “Cosa è la fibromialgia”. “Il neurologo e la fibromialgia” è il titolo dell’intervento di Giuseppe Greco, specialista in neurofisiologia, mentre Stefano Tamburro (ginecologia e ostetricia) approfondirà il tema “La fibromialgia in ginecologia”. De “Il medico di medicina generale e la fibromialgia” parlerà Michele Barrasso, medico di medicina generale, e de “L’approccio idromassoterapico alla fibromialgia” Michelangelo Lubrano, fisioterapista. “Il tubo digerente nel fibromialgico” è il titolo del contributo di Antonella Chessa, specialista in chirurgia, endoscopia digestiva. Dopo il dibattito, previsto, per le 17 circa, è in programma il coffee break, che sarà seguito, intorno alle 18 da testimonianze di pazienti ed esperienze di vita e, per le 19, è prevista la chiusura dei lavori.