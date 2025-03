MONTE ARGENTARIO – Cresce l’attesa per la 17esima edizione della Gran Fondo Mountain Bike dell’Argentario. Una delle più importanti ed apprezzate gare MTB del centro-Italia, impreziosita da una location senza pari e da una organizzazione curata fin nei minimi dettagli grazie al Gruppo Ciclistico Monte Argentario, prenderà il via domenica 30 marzo alle 9:30 dal Lungomare dei Navigatori di Porto Santo Stefano.

La gara si snoda sul promontorio con un percorso di 42 chilometri con un dislivello di 1400 mt per la prova competitiva, parallelamente si corre anche su due percorsi corti di 28 km per 800 mt di dislivello, uno agonistico ed un altro non competitivo aperto alle E-Bike; per quest’ultima anche la possibilità di fare il percorso GF in versione cicloturista.

I ciclisti raggiungeranno la vetta dell’Argentario a 635 metri d’altezza attraversando un paesaggio unico, emozionante, ricco di testimonianze storiche con le torri di avvistamento, di scorci suggestivi a picco sul mare che fanno godere del panorama dell’Arcipelago Toscano, dei monti dell’Uccellina e della laguna di Orbetello. Sono attesi alla partenza un migliaio di iscritti provenienti da ogni parte d’Italia. L’arrivo è previsto per i campioni dopo circa due ore, a seguire tutti gli altri. A partire dalle 12,30 pasta party e premiazioni presso il Teatro nell’area ex Aereonautica, dove il Comune ha allestito dalla scorsa settimana, in occasione degli Internazionali d’Italia Series 2025, una struttura per accogliere eventi ed atleti.

Ad animare il paese nel prossimo week end non saranno soltanto le bici ed i ciclisti ma anche le bancarelle e gli stand di degustazione con prodotti tipici di Coldiretti Campagna Amica in piazza dei Rioni, per i più piccoli ci sarà una Fattoria Didattica e laboratori creativi. Al Valle nelle vie Baschieri, Roma e Marconi è in programma La Fiera delle Meraviglie, il Centro Commerciale Naturale Le vie del Valle propone “Lo Sbaracco” all’interno dei negozi, un mercatino dell’artigianato e intrattenimenti per i bambini.

Info : https://www.argentariobike.it/