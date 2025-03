AMIATA – Intensificazione dei controlli, incremento del personale dell’arma dei Carabinieri, potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e collaborazione dei cittadini attraverso gli strumenti della sicurezza partecipata.

Questo è quanto emerso nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha riunito ieri presso la sede dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana.

L’incontro fa parte del ciclo di comitati che vengono svolti in modalità cosiddetto itinerante, tenuti cioè in sedi diverse dalla Prefettura, convocati con l’intento di accrescere il rapporto con i territori, esprimere un senso di vicinanza istituzionale alle comunità, rafforzare il rapporto di collaborazione con le amministrazioni comunali e conoscere più da vicino le problematiche riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, il sindaco di Castell’Azzara, Tullio Tenci, il sindaco di Cinigiano, Luciano Monaci, il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, il sindaco di Seggiano, Daniele Rossi, il sindaco di Semproniano, Luciano Petrucci, il sindaco di Roccalbegna, Massimo Galli, il questore, Claudio Ciccimarra, il comandante provinciale dell’arma dei Carabinieri, Sebastiano Arena, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Nicola Piccinni, e il comandante del corpo di Polizia provinciale, Lorenzo Meloni.

Nel corso dell’incontro è stata sviluppata un’analisi sulla sicurezza di quest’area provinciale, evidenziando preliminarmente come le dinamiche locali non si discostino sostanzialmente da trend riscontrati, più generalmente, a livello regionale e nazionale.

Uno specifico approfondimento è stato condotto sul fenomeno dei furti in abitazione.

Da un esame congiunto degli episodi avvenuti negli ultimi mesi è emerso che le condotte illecite si sono verificate principalmente durante la fascia oraria pomeridiana-serale, con furti che, violando la sfera domestica dei cittadini, oltre al danno economico, hanno inciso sulla serenità delle comunità locali.

Nel corso della riunione è stata, quindi, concordata una linea di intervento che vedrà una intensificazione del controllo del territorio, incrementando la sinergia esistente tra polizie locali e forze dell’ordine, in un proficuo gioco di squadra, capace di garantire tempi di intervento repentini, elevando il livello di sicurezza reale e percepita delle collettività locali.

In questa direzione, anche grazie al potenziamento degli organici dei locali presidi, che l’arma dei Carabinieri ha recentemente attuato, verranno attivati servizi straordinari mirati e visibili volti a garantire una risposta pronta ed efficace alle esigenze di sicurezza della popolazione.

Rispetto alle iniziative di prevenzione è stata evidenziata anche l’importanza della collaborazione dei cittadini, il cui comportamento può fare la differenza con l’adozione di accorgimenti utili a scongiurare i furti in appartamento e con la tempestiva segnalazione al numero unico di emergenza 112 di presenze o situazioni sospette.

Di fondamentale importanza, infine, il potenziamento e l’ammodernamento degli impianti di videosorveglianza, strumenti di supporto alle attività investigative, oltre che di deterrenza alla commissione di reati.

“La sicurezza – ha evidenziato il Prefetto – merita una costante e crescente attenzione. Lo scopo del “decentramento” operativo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nasce dall’esigenza di ascoltare da vicino le istanze che provengono da sindaci e cittadini, così da stimolare la realizzazione di strategie operative tra enti ricompresi all’interno di ambiti territoriali omogenei”.

Nelle due ore di confronto i sindaci hanno manifestato soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando la necessità di mantenere alti i livelli di monitoraggio e di vigilanza del territorio, così da venire incontro alle richieste di maggiore sicurezza giunte dalla comunità dei Comuni dell’Amiata.