Foto di repertorio

GROSSETO – Tutto pronto allo Scarpelli per la presentazione della prima squadra maschile del Big Mat Bsc Grosseto. I ragazzi del manager Enrico Vecchi, compresi i nuovi acquisti, si presenteranno ai tifosi sabato 29 marzo, alle 11.30, nello stadio di casa. “Invitiamo tutti i tifosi e gli appassionati – commenta il presidente Antonio Pugliese, presidente del Big Mat Bsc Grosseto – a partecipare alla prima uscita ufficiale del roster. Sarà un’occasione non solo per conoscere i nuovi acquisti e salutare chi ha già indossato la nostra maglia, ma anche per accrescere l’entusiasmo in vista dell’inizio del campionato di Serie A”.

Agli ordini del manager Enrico Vecchi, oltre ai tanti confermati come Diego Luciani, Niccolò Funzione, Mattia Sireus e Marco Artitzu, ci saranno molti nuovi innesti. “Oltre a Brandon Mcllwain – conclude il presidente – abbiamo inserito nel gruppo elementi di ottimo livello, nell’ottica di rendere il roster assolutamente competitivo, i cui nomi saranno svelati durante la presentazione di sabato”.