FOLLONICA – Ampliare l’area pedonale di via Roma anche ad alcune porzioni delle vie circostanti. È una delle sperimentazioni a cui sta lavorando la giunta di Matteo Buoncristiani, che si dice già pronta a procedere in breve tempo, anche in vista dell’estate.

“Nel pomeriggio di martedì 25 marzo – dice l’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti – l’Amministrazione comunale di Follonica ha incontrato le associazioni di categoria per un confronto sul regolamento di Polizia urbana (ormai prossimo alla valutazione del Consiglio comunale) che, con l’intento di tutelare la vivibilità della città e il suo decoro, vuole disciplinare la presenza delle tipologie di attività commerciali in alcuni punti strategici del Golfo”.

“Nella circostanza è stata favorevolmente accolta anche l’ipotesi di pedonalizzare via Amorotti, via Parri, via Martiri della Niccioleta, attualmente soggette a zona a traffico limitato, provvedimento che potrebbe portare nuova linfa, estendendo di fatto la passeggiata e agevolando conseguentemente anche la messa in opera di nuovi spazi outdoor, nell’ottica di attenzione e supporto alle attività commerciali – conclude Poggetti -. L’ipotesi, magari in fase iniziale a titolo di sperimentazione, potrebbe essere già attuata prima dell’inizio della prossima estate”.