GROSSETO – Rockland, con la partecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito della Festa della Toscana 2024, in collaborazione con il Comune di Grosseto, la Fondazione Polo Universitario Grossetano e con l’associazione Polis 2001, organizza un doppio evento dedicato alla rigenerazione del centro storico di Grosseto, coinvolgendo studenti, commercianti, associazioni di categoria e rappresentanti della pubblica amministrazione.

Il progetto “Genio e Innovazione per la Rigenerazione del Centro Storico di Grosseto” nasce come naturale prosecuzione del convegno “Il Centro Storico di Grosseto, unico nel cuore dell’Italia – studi e proposte per il presente e il futuro” tenutosi il 20 settembre 2024. L’obiettivo è affrontare la crisi di identità e la desertificazione del centro storico, attraverso il coinvolgimento attivo della comunità. L’iniziativa trae ispirazione dalla tradizione toscana di eccellenza e ingegno, rappresentata da figure storiche come Leonardo da Vinci, Galileo Galilei e Michelangelo, per stimolare idee innovative che possano riportare vitalità al cuore della città.

Il progetto si articola in due appuntamenti:

Venerdì 28 marzo, ore 10:30 – Aula Magna del Polo Universitario Grossetano (Strada Ginori, 43)

Incontro con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Grosseto, che saranno chiamati a elaborare e proporre idee progettuali innovative per la riqualificazione del centro storico. L’obiettivo è dare ascolto alle nuove generazioni, valorizzare il loro punto di vista e stimolare un confronto creativo ispirato al modello di eccellenza dei grandi geni toscani. Durante l’incontro verranno discussi anche i risultati dei questionari raccolti nelle settimane precedenti per comprendere le esigenze e le idee della cittadinanza.

Sabato 29 marzo, ore 09:30 – Aula Magna della Biblioteca Chelliana (Via Giuseppe Mazzini, 36)

Tavola rotonda con la partecipazione di associazioni di categoria, commercianti, rappresentanti della pubblica amministrazione e associazioni che operano a sostegno delle categorie fragili (persone con disabilità, anziani, ipovedenti, autistici, ecc.). Durante l’incontro, si discuteranno le idee emerse durante il convegno del 20 settembre, i risultati dei questionari e l’esito dell’incontro con gli studenti. L’obiettivo sarà quello di valutare le proposte concrete per la rigenerazione del centro storico e individuare soluzioni realizzabili per riportare vitalità e inclusività nell’area urbana.

Finalità del progetto:

L’iniziativa si propone di stimolare la partecipazione attiva della comunità per individuare soluzioni innovative e sostenibili per il centro storico di Grosseto. Attraverso il coinvolgimento di studenti, commercianti e associazioni, il progetto mira a sviluppare una riflessione collettiva sulla valorizzazione dell’identità storica e culturale della città, promuovendo inclusività, vivacità e attrattività. La fase conclusiva della tavola rotonda permetterà di selezionare le idee più innovative e realizzabili, con la prospettiva di trasformarle in progetti concreti per il rilancio del centro storico.

L’evento è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini interessati a contribuire attivamente al futuro della città di Grosseto.

Per informazioni e dettagli: Rockland Aps 340 3782308 – 347 229 9737