CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune ha partecipato al bando del Centro regionale per l’accessibilità e riceverà un finanziamento disposto dalla Regione Toscana nell’ambito dei Peba per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un contributo economico, fino a 50mila euro, che l’Amministrazione ha deciso di impiegare nel progetto di riqualificazione di Ponte Giorgini realizzato in accordo con l’Amministrazione provinciale di Grosseto.

«Una delle priorità di questa Amministrazione – spiega la sindaca Elena Nappi – è quella di lavorare per l’accessibilità e l’autonomia del nostro territorio, attuando interventi per renderlo fruibile a tutti. Ponte Giorgini è luogo strategico di Castiglione della Pescaia, il raccordo che unisce le due anime del nostro paese, un’opera viaria che è simbolo della storia, per questo vogliamo che sia sicuro e fruibile da tutti. Mi preme sottolineare che il Comune di Castiglione della Pescaia è l’unico della provincia di Grosseto ad aver ottenuto il finanziamento. Ancora una volta ci distinguiamo per la sensibilità e l’attenzione verso categorie svantaggiate, dimostrando di meritare il riconoscimento della Bandiera Lilla come comune accessibile. Tutti i nostri interventi stradali mirano ad abbattere quegli ostacoli che nel corso degli anni sono stati creati e che oggi non possono più esistere per continuare ad essere scelti come luogo confortevole e ideale per tutti».

«L’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche fa parte di un progetto molto più ampio che interessa la riqualificazione e l’adeguamento sismico di Ponte Giorgini attuato dalla Provincia di Grosseto, del valore complessivo di 2milioni e 700mila euro finanziati dal Ministero delle infrastrutture tramite un accordo fra enti (articolo 15 L 241/90) che permetterà di ottimizzare le risorse e le tempistiche con l’attuazione di un’unica progettazione, gara ed esecuzione dei lavori. La Provincia finanzierà la progettazione ed esecuzione dell’adeguamento sismico e il miglioramento della parte strutturale di Ponte Giorgini, mentre il Comune di Castiglione della Pescaia finanzia la parte relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi pedonali e il miglioramento degli accessi al ponte, queste ultime opere quantificate per un importo di 110mila euro finanziato con fondi vincolati Peba derivanti dall’accantonamento degli oneri di urbanizzazione. Su questa cifra andrà a confluire il contributo regionale di 50mila euro, dando così possibilità di utilizzare i fondi Peba risparmiati per altri interventi».

L’aggiudicazione dei lavori è prevista entro fine anno, con il loro completamento entro l’estate 2026.