MASSA MARITTIMA – Comincia il percorso che porterà al rinnovo dei Consigli di frazione nel comune di Massa Marittima: sono state convocate le prime assemblee per la definizione delle liste dei candidati.

Si comincia mercoledì 26 marzo, alle 18, con l’assemblea a Tatti, alle ex scuole, in piazza Fratti. Poi lunedì 31 marzo è la volta di Valpiana, alle 21, al centro sociale Grandi; mercoledì 2 aprile, alle 21, a Ghirlanda, nella sala Cacciatori; giovedì 3 aprile, alle 20.30, a Prata, al teatro Goldoni.

Le riunioni sono aperte a tutta la cittadinanza.

“Il rinnovo dei Consigli di frazione rappresenta un momento fondamentale per il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella vita amministrativa del nostro comune – afferma Lorenzo Balestri, assessore al decentramento di Massa Marittima. –. Questi organismi di partecipazione nascono con l’obiettivo di dare voce alle frazioni: i Consigli di frazione possono avanzare al sindaco e alla Giunta indicazioni, proposte e pareri in materia di servizi pubblici, urbanistica, progetti culturali, infrastrutture, e soprattutto indicare un proprio ordine delle priorità, ma anche stimolare la partecipazione dei cittadini al dibattito. Possono inoltre avanzare la richiesta di partecipazione ai Consigli comunali per presentare relazioni e interventi. Insomma, sono uno strumento importantissimo a disposizione dei cittadini che vivono nelle frazioni, per incidere sulle scelte amministrative che riguardano direttamente il territorio in cui vivono. Per questo motivo, è fondamentale che la partecipazione sia ampia e rappresentativa, affinché i Consigli di frazione possano svolgere efficacemente il loro ruolo di raccordo tra cittadini e istituzioni. Invitiamo pertanto i residenti a prendere parte alle assemblee, a candidarsi e a contribuire con le proprie idee e proposte, perché solo attraverso un confronto attivo e costruttivo possiamo lavorare al meglio per il bene comune e per lo sviluppo armonico ed equilibrato di tutto il territorio”.