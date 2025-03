GAVORRANO – Tra gli ospiti dell’estate 2025 al Teatro delle Rocce di Gavorrano c’è anche Jonathan Canini con il suo show “Vado a vivere con me”, previsto per mercoledì 13 agosto.

Lo spettacolo è a cura di Leg Live Emotion Group e le prevendite sono attive da oggi, 26 marzo, su Ticketone.

“Attraverso fatti realmente accaduti, monologhi esilaranti e straordinarie disavventure, il comico toscano Jonathan Canini racconta che quando lasciamo il ‘nido’ curato e coccolato dei genitori per andare a vivere da soli, spesso ci si ritrova ad affrontare le più avverse vicissitudini: cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare… Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se si fanno per la prima volta – dichiarano gli organizzatori -. Un’esperienza esilarante che l’attore ripercorre in questo show scritto sotto l’occhio vigile di un altro asso della comicità, Walter Santillo, che ha curato la regia dello spettacolo”.

“Dopo i successi riscossi con “Cappuccetto Rozzo” (oltre 25.000 spettatori, tre anni di repliche) Canini torna con la stessa verve che l’ha imposto sui social, a calcare i palchi più importanti della Toscana, registrando un sold-out dietro l’altro. Lo accompagnano sul palco anche i suoi personaggi che lo hanno reso celebre: Pamela di San Miniato, Il Fattone, L’Anticiclone Africano… e molti altri vi aspettano in questo spettacolo tutto da ridere, che sancisce il talento e la simpatia di Jonathan Canini”.

Tutte le informazioni su www.legsrl.net

Infoline – 3924308616

Ufficio turistico Gavorrano – 0566/844247

Ufficio cultura Comune Gavorrano – 0566/843214

www.teatrodellerocce.it