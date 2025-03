Se è vero che avere una presenza sui social è ormai obbligatorio per qualsiasi azienda che vuole crescere, generare lead e vendite e avere successo nel mercato moderno, è altrettanto vero che “esserci e basta” ad oggi non è sufficiente. Per essere realmente efficaci, i canali social vanno gestiti correttamente, seguiti costantemente e sfruttati nel pieno del loro potenziale. Serve cioè una strategia ben pianificata, mirata e capace di massimizzare l’impatto online.

Si tratta di un lavoro costante e impegnativo, svolto da agenzie di Marketing e Comunicazione in grado di offrire non solo una presenza social solida e ben strutturata, ma anche risultati tangibili e crescita continua. In questo articolo vediamo 5 strategie vincenti per aumentare la visibilità online con i social media che le Social Agency adottano nel proprio lavoro.

Definire un piano strategico

Come abbiamo anticipato sopra, essere semplicemente presenti sui social non basta. Questo significa che pubblicare post a caso solo per mostrare che si è attivi non porta a nessun tipo di risultato.

Il consiglio per ottenere una strategia di Social Media Marketing efficace è quello di iniziare con una chiara pianificazione, per stabilire obiettivi concreti e misurabili e andare a scalarli nel tempo. Questo vuol dire analizzare il pubblico per definire il proprio target, scegliere le piattaforme giuste in cui sponsorizzarsi, individuare il tone of voice migliore e sviluppare un piano editoriale coerente e costante.

Creare contenuti di qualità e valore

I contenuti sono il cuore di ogni strategia social. Devono essere di qualità e di valore, in modo da aumentare costantemente il livello di coinvolgimento del pubblico, ma anche diversificati, per colpire l’attenzione e non annoiare.

Il consiglio è quello di alternare post informativi e formativi (come tutorial e articoli di approfondimento), a contenuti visivi (immagini, video e reel), storytelling pura e user-generated content per coinvolgere i follower in modo attivo e diretto.

Creare una community

I social sono nati con l’intenzione di mettere in contatto le persone. Anche le aziende devono sfruttare questi canali con lo stesso obiettivo, andando costantemente ad interagire con il loro pubblico per creare una vera e propria community attiva che aiuta a migliorare la reputazione e fidelizzare i clienti.

Lo si può fare rispondendo ai messaggi in modo tempestivo, partecipando alle conversazioni sui gruppi più rilevanti per il proprio settore, richiedendo recensioni e feedback e organizzando contest e giveaway, che incentivano l’interazione.

Aumentare la visibilità con le ADS

Una buona strategia social comprende necessariamente le campagne pubblicitarie, indispensabili per aumentare la visibilità in tempi rapidi, raggiungendo un pubblico sempre più vasto.

Il consiglio è quindi quello di sfruttare gli strumenti di advertising per lanciare annunci in grado di intercettare il target giusto, ottimizzando gli investimenti e massimizzando i risultati.

Importante ricordarsi che una campagna ADS non si conclude con la pubblicazione: è fondamentale monitorare costantemente i risultati per migliorare le performance e puntare sul retargeting per convincere gli utenti che hanno già interagito con il brand.

Sfruttare l’Influencer Marketing

L’influencer marketing è una strategia che si sta sempre più affermando e diffondendo.

Questa consente di collaborare con influencer del proprio settore per aumentare la visibilità e la credibilità del brand e raggiungere un pubblico mirato in modo più autentico e coinvolgente.

I risultati anche in questo caso vanno monitorati in modo costante, in modo da comprendere meglio il tipo di strategia e gli influencer che portano maggiore visibilità e successo.